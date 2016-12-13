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«Энергонадзор» оценит безопасность новогодних гирлянд

13 декабря 2016 15:04
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Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников «Энергонадзор» проверит безопасность иллюминации. 

В первую очередь инспекторы посетят школы, детские сады и места массового отдыха. 

В поле зрения специалистов также попадут лесные красавицы и электрические гирлянды. Только в Молодечненском районе памятки о том, как встретить следующий год без чрезвычайных неприятностей, получили более 8 тысяч организаций. 

Сотрудниками обследовано около 3000 домов и квартир. 

Эта работа будет продолжена. А ближе к Новому году в список подконтрольных объектов попадут и главные красавицы райцентров и населенных пунктов Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Бобрик, начальник Молодечненского межрайонного отделения РУП «Минскэнерго», филиал «Энергонадзор»: 
Рассылаем памятки, письма, предприсания, где указываем, какие мероприятия в части электробезопасности провести при установке новогодних елок. Обследуем состояние электропроводки и щитов, электрических соборок. Все проверяется, дается разрешение-допуск и дальше идет праздник.

# общество # Новый год

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