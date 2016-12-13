«Энергонадзор» оценит безопасность новогодних гирлянд

Новости Беларуси. В преддверии новогодних праздников «Энергонадзор» проверит безопасность иллюминации.

В первую очередь инспекторы посетят школы, детские сады и места массового отдыха.

В поле зрения специалистов также попадут лесные красавицы и электрические гирлянды. Только в Молодечненском районе памятки о том, как встретить следующий год без чрезвычайных неприятностей, получили более 8 тысяч организаций.

Сотрудниками обследовано около 3000 домов и квартир.

Эта работа будет продолжена. А ближе к Новому году в список подконтрольных объектов попадут и главные красавицы райцентров и населенных пунктов Минщины, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Бобрик, начальник Молодечненского межрайонного отделения РУП «Минскэнерго», филиал «Энергонадзор»:

Рассылаем памятки, письма, предприсания, где указываем, какие мероприятия в части электробезопасности провести при установке новогодних елок. Обследуем состояние электропроводки и щитов, электрических соборок. Все проверяется, дается разрешение-допуск и дальше идет праздник.