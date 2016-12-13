Основная причина ДТП в зимнее время – неправильный обгон

Новости Беларуси. Без резких движений и с максимальной дистанцией. ГАИ Минской области просит водителей быть максимально осторожными на дороге в ближайшие дни. Сложные погодные условия привели к увеличению количества автомобильных аварий.

Основная причина большинства ДТП – неправильный обгон.

Высокая скорость и дороги, которые сковал гололед, несут большую опасность. Причем не только для кошелька нарушителей, но и для их здоровья и жизни.

Катерина Сильченко, старший инстпектор по аггитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:

Самая главная рекомендация при совершении обгона: водитель должен убедиться в том, что это безопасно. В связи с погодой на дорогах образуется гололедица. При торможении у автомобиля возрастает тормозной путь, поэтому будьте внимательны.

Кстати, не только гололедица опасна для автолюбителей. Снежные заносы, плохая видимость – также частые причины аварий.

Особое внимание следует обращать на техническое состояние автомобиля, а также внимательность и дисциплинированность, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жанна Смоликова, жительница поселка Мачулищи Минского района:

Ездить достаточно комфортно, рано утром трактора чистят дорогу. Зимой сложнее, нужно быть гораздо более осторожным.

Павел Озарко, житель Минска:

В первую очередь – безопасность самого себя и окружающих. Обязательно держать дистанцию. Вы сами видите, какая непростая сейчас погода: машина пробуксовывает, нужно быть бдительным. Намного сложнее управлять автомобилем, чем летом.