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«В Минске мы хотим 500 км велосипедных путей. Сделано 140, не на каждой улице решение удачное»

16 апреля 2018 19:47
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Новости Беларуси. Что нужно сделать для развития велодвижения в Минске, рассказали в программе «Минск и минчане».

Павел Горбунов, председатель правления ОО «Минское велосипедное общество»:
У нас налажено партнёрство с ГАИ города Минска, мы вместе работаем над созданием инфраструктурных каких-то новых решений. И также в Минске создан Совет по развитию велосипедного движения при Мингорисполкоме. Мы являемся частью этого Совета. В этом плане нам достаточно сейчас легко будет, скажем, продвинуть какую-то идею.

Скорее вот, важно сейчас понять, что нужно делать.

Мы – на этапе понимания, поиска вот этого решения. В Минске мы хотим 500 километров велосипедных путей. Мы понимаем, что это – необходимость для того, чтобы велосипедное, самокатное, электровелосипедное движение развивалось, чтобы люди больше использовали экологический транспорт. Их нужно создать. Сейчас сделано 140 километров. Не на каждой улице­ решение удачное.

Велосезон-2018 в Минске: что нового?

# общество # Велосипед # Павел Горбунов

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