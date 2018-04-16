«Мотовелоэкспо-2018». Что показывали на выставке?

Новости Беларуси. В Минске в эти дни проходит выставка, посвященная открытию мотовелосезона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На площадке Дворца спорта представлены около сотни уникальных мотоциклов. Среди них – мощные чопперы, а так же классические спортивные байки. Широкая линейка велосипедов (модели привезли производители из России, Китая и Японии).

Почему двухколесный транспорт продолжает набирать популярность у белорусов? Материал Александра Лучонка.

Александр Лучонок, СТВ:

Тут и отечественные аппараты, и гоночные японцы, и классика итальянских производителей. Стоимость отдельных моделей выше 50 тысяч долларов. Цена зависит не только от количества лошадиных сил и тюнинга, но и от дизайна модели.

И раритетные, и современные, и спортивные, и чопперы. Дизайн каждого мотоцикла индивидуален. Но для владельцев байков это, прежде всего, транспорт. Вот, например, Александр использует мотоцикл исключительно для путешествий. Вместе со своим железным конем он побывал почти в 10 странах.

Александр Власов:

Мотоцикл такая вещь, которая помогает решать семейные, повседневные дела, но и позволяет оторваться, уехать куда-то. Это захватывает. Это адреналин, это чувство восторга.

Вот и подрастающее поколение любителей в восторге от рева мотора. Несколько раз в неделю они оттачивают навыки езды в мотошколе. И во время форума не упустили возможность показать, что уже умеют.

Демид Францкевич:

Решил заниматься, потому что у меня папа два года ездит – три мотоцикла. Он сказал, если я научусь, буду ездить вместе с ним. Смотрел себе мотоцикл уже.

Вадим Домашевич, руководитель детского мотоклуба:

Мы хотим, чтобы ребята, когда вырастут, уже стали нормальными мотоциклистами и не попадали никогда в ДТП. Потому что в наше время очень много аварий на дороге.

В Беларуси своих железных коней зарегистрировали около полумиллиона мотоциклистов. Владельцев двухколесного транспорта без мотора в сотни раз больше. У каждого человека подход к выбору индивидуальный. На выставке презентовали и грузовые, и электрические, и даже деревянные велосипеды (подробнее о них здесь).

Например, на этом удобнее кататься зимой.

Дмитрий Грачев:

Велосипед приспособлен для катаний зимой, потому что у него стоит резина злая. Он немного более занижен, чем обычные конструкции. И гораздо более удобен, чем летние, тем, что у него низкий центр тяжести.