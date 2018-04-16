Зарплата от 1 200 рублей: как в Минске бесплатно освоить новую специальность?

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» начальник отдела обучения Управления занятости населения комитета по труду, занятости и соцзащите Ольга Тарасюк.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Расскажите нам, как специалист: бытует такое мнение, что все, что предоставляется в отделе по труду и занятости – это какой-то мало квалифицированный труд, это обучение не специальностям мечты, может быть. Так ли это на самом деле?

Ольга Тарасюк, начальник отдела обучения управления занятости населения Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Поскольку трудно под одну гребенку все это распределить, будем говорить о таких вещах: во-первых, комитет по труду и социальной защите направляет граждан безработных и граждан, которые осуществляют уход за ребенком до 3-х лет, в разных случаях. Например, человек длительное время работал, у него была квалификация, опыт работы, а по какой-то причине на сегодня его здоровье изменилось, и он не может осуществлять в соответствии с тем, что он имеет – свою работу – в таких случаях его направляют на обучение. Либо на сегодня профессия, которая у него была – она морально устарела, и у нанимателя нет вакансии по этой профессии. В этих случаях тоже направляют к нам на обучение. Обучение на сегодня в 2018 году в Минске столичная служба занятости осуществляет по 32 профессиям. 32 направления, можно сказать. Поскольку это может быть и подготовка. 18 рабочих профессий сегодня у нас есть. У нас есть переподготовка на базе высшего образования – это бухгалтерия, это программист и логистика. Я бы сказала, что это достаточно перспективные профессии на сегодня. Хорошо, что они востребованы сегодня. Мы ориентируемся на рынок труда Минска. И те профессии, которые предлагает служба занятости, востребованы на рынке труда Минска.

Ирина Ромбальская:

А о каких профессиях идет речь, когда мы говорим, что профессия уже не востребована, которые вообще в принципе не нужны?

Ольга Тарасюк:

Сегодня такая интересная параллель, можно сказать: когда-то мы готовили лифтеров. Да, сегодня в некоторых моментах эта профессия есть, но более актуальна профессия «электромеханик по лифтам». То есть те знания, которые даются, они связаны с цифровым миром. То есть это уже дистанционное обслуживание лифтового оборудования. И человек, который на тот момент мог нажать на кнопку, подкрутить что-то, то есть осуществлял ремонт техники, лифтов, которые у нас были многие десятилетия, на сегодня уже не так востребован. И нанимателю нужны уже современные знания, люди, которые обладают этими компетенциями, и востребованы именно те профессии.

Ирина Ромбальская:

Кто решает, какую конкретно профессию подобрать конкретному человеку?

Ольга Тарасюк:

Специалисты службы занятости помогают людям и консультируют граждан. Но для любого успешного дела нужна мотивация самого гражданина, нужно желание. Никто не может заставить человека, даже на самую востребованную профессию направить. Человек должен этого хотеть, человек должен быть готов к тому, чтобы ходить на учебу. Потому что средний портрет сегодняшнего безработного – более 41 год, мужчина.

Ирина Ромбальская:

Мужчина среднего возраста – возрастной кризис.

Ольга Тарасюк:

Представьте: 8 часов в день человек на протяжении от 2 месяцев, в зависимости от того обучения, до (например, программист) 10 месяцев он должен ходить как на работу, чтобы получать новые знания, сдавать экзамены, ходить на практику. Иначе, в случае, если он по каким-то причинам не ходит на занятия, пропускает более 20% учебного плана, его отчисляют. И он обязан будет возместить средства, которые на него потратило государство.

Ирина Ромбальская:

Но обучается он бесплатно?

Ольга Тарасюк:

Обучается он бесплатно. Совершенно верно. И получает еще стипендию.

Ирина Ромбальская:

И не хотят учиться?

Ольга Тарасюк:

Люди хотят учиться. Но разные ситуации возникают. Но одно дело, когда человек, например, заболел и по этой причине он уже не может полностью освоить курс. А другое дело – если он прогульщик. Как в любом студенчестве, есть разные люди.

Ирина Ромбальская:

Как обстоят дела с трудоустройством после прохождения обучения? Вы обеспечиваете обязательное трудоустройство или человек уже идет сам?

Ольга Тарасюк:

По-разному. Есть те профессии, которые мы предлагаем с гарантированным трудоустройством. И очень активно наниматели стремятся к тому, чтобы набрать себе группы. Сегодня мы формируем группу машинистов электропоездов, слесарей подвижного состава. Это под заказ Метрополитена.

Ирина Ромбальская:

То есть люди обязательно получат профессию?

Ольга Тарасюк:

Да. После окончания они сразу же идут на работу. Я думаю, достаточно интересное предложение, потому что заработная плата от 1.200 рублей. Даже для Минска это неплохая заработная плата.

Ирина Ромбальская:

Что требуется: мужчины, возраст?

Ольга Тарасюк:

В основном мужчины у нас идут.

Ирина Ромбальская:

Но женщины тоже могут?

Ольга Тарасюк:

Нет, по-моему, только мужчины. Поскольку там своя специфика профессии. Мы столкнулись с тем, что очень жесткие требования к состоянию здоровья. То есть для того, чтобы пойти на обучение, кроме желания и нашего направления, человек должен приносить документ, подтверждающий годность его как к обучению, так и к дальнейшей работе. То есть его состояние здоровья медицина должна одобрить. И вот мы сталкиваемся с тем, что к сожалению не все желающие могут попасть на обучение.

Ирина Ромбальская:

Какое лицо у безработицы Минска?

Ольга Тарасюк:

Если мы говорим о людях, которые направляются на обучение и сами готовы идти на это, большинство граждан – это мужчины, средний возраст 41-42 года, примерно. Порядка 30% – это женщины. И соответственно, перечень профессий, который у нас есть, ориентирован на мужчин.

Ирина Ромбальская:

Более мужской перечень?

Ольга Тарасюк:

Да. Допустим, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, дорожный рабочий. Вот такого рода профессии. В то же время у нас есть и продавец, и парикмахер, мастер по маникюру и педикюру.

Ирина Ромбальская:

А творческие профессии у вас присутствуют в перечне?

Ольга Тарасюк:

Не столько творческие, сколько, требующие некого творческого потенциала. Если, например, говорить, о профессии парикмахера.

Ирина Ромбальская:

В современном мире бытует такое мнение, что мы уже не можем ограничиться одним только дипломом, даже о высшем образовании, что мир требует постоянно каких-то новых навыков, и нужно обучаться на протяжении всей жизни. Так ли это?

Ольга Тарасюк:

Да, полностью согласна с этим. Мало того, что любая профессия развивается, не стоит на месте, человеку постоянно нужны новые знания. И нанимателю интересен тот человек, который знает что-то сверх того, что есть в его должностных обязанностях. Всегда интересен тот человек, который знает и область рядом, и противоположную область. И человеку нужно постоянно развиваться. И это очень полезно.

Ирина Ромбальская:

Давайте чуть-чуть персонализируем все то, о чем мы говорили: вы как-то отслеживаете судьбу своих студентов? Может быть, есть действительно те люди, которыми вы гордитесь, которые стали бы примером тем, кто сейчас боится найти сейчас новую профессию – сидит на диване и не знает, с какой стороны подойти?

Ольга Тарасюк:

Не знают, что есть такая возможность. В части индивидуального отслеживания – такого у нас нет. Мы всегда очень радуемся, когда человек, окончив наше обучение, тут же трудоустраивается. Потому что цель направления на обучение направлена на то, чтобы человек получил новые компетенции и применил их тут же.

Ирина Ромбальская:

А благодарят работодатели за новых сотрудников?

Ольга Тарасюк:

Да, бывает. Достаточно часто. Мы анализировали: практически 90% – у нас так называется – эффективность трудового обучения – трудоустройство после обучения. То есть это то, к чему стремиться: чтобы каждый человек, который получил некие новые знания, будь то обучающий курс, или новую профессию, он трудоустроился и применил это у себя на практике.

Ирина Ромбальская:

Куда обращаться людям?

Ольга Тарасюк:

Вдруг, они не знают: в Минске есть три отдела обслуживания граждан. На Я.Коласа, 69; на пр. Любимова, 14 и на ул.Щербакова,32, куда граждане Минска могут обратиться. Если они не зарегистрированы в Минске, они могут зарегистрироваться в качестве безработного, и будет выплачиваться пособие в определённых законодательных случаях. Либо человек не может зарегистрироваться по каким-то причинам, но, например, хочет узнать, какие есть вакансии и просто проконсультироваться со специалистом – тогда его не будут регистрировать, он будет обратившимся, ему тоже помогут. Либо он получит профориентационную консультацию, либо он не знает, как грамотно написать резюме, либо – как вести себя на собеседовании.

Ирина Ромбальская:

Даже психологические аспекты учитываются?

Ольга Тарасюк:

Да. Мы активно сотрудничаем с психологическими службами Минска. Есть городской центр социального обслуживания населения. Ежемесячно у нас проходят тренинги для граждан такой вот тематики, для повышения мотивации в трудоустройстве, в эффективном трудоустройстве.

Ирина Ромбальская:

То есть бояться не надо?

Ольга Тарасюк:

Нет, наоборот, нужно обращаться. И если мы по каким-то моментам не сможем напрямую помочь, что-то подскажем, что в этом случае лучше делать.

Ирина Ромбальская:

Сколько в среднем занимает обучение?

Ольга Тарасюк:

Порядка от 3-4 месяцев. У нас есть обучающие курсы от месяца до 10 месяцев – переподготовка на базе высшего образования. Повар, например, – 4 месяца. Слесарь по ремонту автомобилей – 6 месяцев.

Ирина Ромбальская:

И человек получает новую специальность?

Ольга Тарасюк:

Да, он получает документ об окончании учебного заведения в соответствии с государственными требованиями.