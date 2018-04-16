Велосезон-2018 в Минске: что нового?

Событие для Минска довольно редкое и чрезвычайно важное – возможность продемонстрировать свои первые шаги в организации велопространства лучшим экспертам по проектированию городской инфраструктуры. Организатором встречи выступило Минское велосипедное общество.

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Велосипедный Минск открывает сезон, присоединяйтесь!