«Это ж встреча наша. Земляков». Белорусы посещают кладбища в зоне отчуждения

Новости Беларуси. На могилы близких 17 апреля приходят тысячи белорусов. Посещают в том числе кладбища, размещенные в зоне отчуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. На могилы близких 17 апреля приходят тысячи белорусов. Посещают в том числе кладбища, размещенные в зоне отчуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для десятков тысяч наших соотечественников, покинувших свои дома после аварии на Чернобыльской АЭС, Радуница ещё и время встречи с малой родиной, бывшими соседями и старыми друзьями. Проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения и отселения разрешён без пропусков.
Александр Громыко, пенсионер:
Это ж встреча наша. Земляков. Только на Радуницу и можем собраться, поговорить: высказать свои беды и радости друг другу. Радуница – хороший праздник для народа, а не было бы – где б встретились?
На территориях зон отчуждения и отселения в Гомельской и Могилёвской областях расположено 295 мест захоронений. На них установлен контрольно-пропускной режим, однако, ежегодно на Радуницу проезд туда свободный. Достаточно иметь при себе паспорт и документы на автомобиль.