«Это ж встреча наша. Земляков». Белорусы посещают кладбища в зоне отчуждения

Новости Беларуси. На могилы близких 17 апреля приходят тысячи белорусов. Посещают в том числе кладбища, размещенные в зоне отчуждения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для десятков тысяч наших соотечественников, покинувших свои дома после аварии на Чернобыльской АЭС, Радуница ещё и время встречи с малой родиной, бывшими соседями и старыми друзьями. Проезд к кладбищам на территориях зон отчуждения и отселения разрешён без пропусков.

Александр Громыко, пенсионер:

Это ж встреча наша. Земляков. Только на Радуницу и можем собраться, поговорить: высказать свои беды и радости друг другу. Радуница – хороший праздник для народа, а не было бы – где б встретились?