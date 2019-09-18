В Минске каштановую аллею зачем-то закатали в асфальт

Работы по обновлению дороги здесь велись всю минувшую неделю. Как итог: специалисты фигурно заасфальтировали каштановую аллею. В Зеленстрое утверждают: все так и задумано.

Просто работы по одной стороне улицы еще не завершены. Лунки вокруг деревьев раньше были слишком маленькими, именно поэтому их решили так необычно расширить. Окончательные результаты благоустройства можно будет оценить к концу следующей недели. Позже лунки засеят травой.







Ольга Гуринович, заместитель директора Зеленстроя Заводского района:

На ствол и корневую систему это не повлияет. Расширение площади лунки благотворно будет влиять на рост и развитие существующих зеленых насаждений. Также это придаст определенный колорит данной улице.