В Минске каштановую аллею зачем-то закатали в асфальт

Новости Беларуси. Необычный дизайн-проект или ошибка строителей? Жители улицы Филатова хотят узнать, зачем вокруг деревьев положили асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Необычный дизайн-проект или ошибка строителей? Жители улицы Филатова хотят узнать, зачем вокруг деревьев положили асфальт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Работы по обновлению дороги здесь велись всю минувшую неделю. Как итог: специалисты фигурно заасфальтировали каштановую аллею. В Зеленстрое утверждают: все так и задумано.
Просто работы по одной стороне улицы еще не завершены. Лунки вокруг деревьев раньше были слишком маленькими, именно поэтому их решили так необычно расширить. Окончательные результаты благоустройства можно будет оценить к концу следующей недели. Позже лунки засеят травой.
Ольга Гуринович, заместитель директора Зеленстроя Заводского района:
На ствол и корневую систему это не повлияет. Расширение площади лунки благотворно будет влиять на рост и развитие существующих зеленых насаждений. Также это придаст определенный колорит данной улице.