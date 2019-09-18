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В Минске каштановую аллею зачем-то закатали в асфальт

18 сентября 2019 19:40
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Новости Беларуси. Необычный дизайн-проект или ошибка строителей? Жители улицы Филатова хотят узнать, зачем вокруг деревьев положили асфальт,  сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске каштановую аллею зачем-то закатали в асфальт-1

Работы по обновлению дороги здесь велись всю минувшую неделю. Как итог: специалисты фигурно заасфальтировали каштановую аллею. В Зеленстрое утверждают: все так и задумано.

В Минске каштановую аллею зачем-то закатали в асфальт-4

В Минске каштановую аллею зачем-то закатали в асфальт-6

Просто работы по одной стороне улицы еще не завершены. Лунки вокруг деревьев раньше были слишком маленькими, именно поэтому их решили так необычно расширить. Окончательные результаты благоустройства можно будет оценить к концу следующей недели. Позже лунки засеят травой.



Ольга Гуринович, заместитель директора Зеленстроя Заводского района:
На ствол и корневую систему это не повлияет. Расширение площади лунки благотворно будет влиять на рост и развитие существующих зеленых насаждений. Также это придаст определенный колорит данной улице.

В Минске каштановую аллею зачем-то закатали в асфальт-8

# Проблемы ЖКХ # общество # Ольга Гуринович # Фотофакт

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