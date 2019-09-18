Суд по делу о нападении таксы на девочку. Что говорят мама ребёнка, хозяин собаки и кинолог

Новости Беларуси. В Минске начался суд по делу о нападении таксы на ребёнка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло в парке развлечений, когда дети решили поиграть с собакой. Такса сильно травмировала 8-летнюю девочку. Родители решили призвать хозяина пса к ответственности. Владелец животного уверяет, что собаку спровоцировали. В ситуации разбиралась Вероника Гришкова.

Екатерина Войнилович-Ясюченя, мать пострадавшей девочки:

Вот это моя дочка за полчаса до случившегося. Я её привела во двор к подружке. А вот это фотографии уже спустя некоторое время после происшествия.

Мама 8-летней Киры еле сдерживает слёзы, перебирая снимки дочери. В то утро 10 августа она отвезла дочку к подруге на день рождения. Праздновали в загородном детском парке активного отдыха. Когда взрослые отлучились, чтобы оплатить квест, дети подбежали к привязанной к дереву таксе. Стоящий рядом мужчина разрешил погладить собаку, но как только маленькая Кира наклонилась к псу, он вцепился в её лицо.

Дальше была госпитализация, операция и курс лечения от бешенства. Хозяин отказался показать собаку ветеринарной службе. Как выяснилось, пёс Амур не привит и не зарегистрирован.

Екатерина Войнилович-Ясюченя, мать пострадавшей девочки:

Пострадать мог любой ребёнок, их было там десятки, может быть, и сотни детей. Ситуации можно было избежать, я твёрдо уверена, что в парк детского семейного активного отдыха животным вход запрещён. Это не место для выгула животных. Это не место для нахождения животных. Там, где есть дети, нужно максимально создать безопасность.

Однако на суде хозяин таксы Александр с таким мнением не согласился. Запрещающих выгул собак табличек на территории парка не было. Да и сотрудники заведения разрешили ему привести животное. В тот день пёс был дружелюбен, а к дереву его привязали после того, как собаку ужалила оса. Но без присмотра Амур не оставался. Рядом был друг Александра.

Александр Варакса, хозяин собаки:

Перед организацией мероприятия мы уточняли у администрации заведения, можно ли нахождение животных, они ответили положительно. Животное не было агрессивным за восемь лет проживания в квартире с двумя малолетними детьми. Старший с рождения, младшему – три года, собака всё время была с нами.

Но адвокат потерпевших настаивает: правила запрещают нахождение собаки в парке. Да и выгуливаться таксы вне зависимости от размера должны в наморднике.

Евгения Кабанова, адвокат потерпевшей:

Собака ростом до 25 см декоративных пород, действительно, может находиться без намордника. Но в данном случае собака является не декоративным видом, а охотничьим.

Теперь Александру грозит штраф до 30 базовых величин или административный арест. Однако ситуации можно было избежать.

Евгений Кобец, председатель Белорусского общественного спортивного кинологического объединения:

Неважно, маленькая это собака или большая собака. Любая собака вооружена зубами. Зубы – это серьёзное оружие. Лучше деткам не гладить чужих собак, потому что всякое может быть. Но в ответе всегда владелец собаки в таком случае.