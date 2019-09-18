«Выбросила всю косметику, туфли на шпильке». История успеха и признания колясочницы из Гродно

Новости Беларуси. История непростого, но красивого успеха. Колясочница из Гродно Оксана Якуцевич победила в международном конкурсе красоты и таланта «Невская краса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди конкурсанток – 27 девушек в инвалидных колясках из разных стран. В финале жюри приняло решение выбрать двух королев красоты – представительницу Беларуси и Кабардино-Балкарии. Оксана только вернулась из Санкт-Петербурга, и первыми впечатлениями поделилась со съемочной группой СТВ.

Оксана всё ещё привыкает к громкому титулу «Леди Невская краса». Говорит, не верится, что смогла доказать всем – инвалидная коляска не приговор. Мир моды и красоты манил девушку с юных лет, это и подтолкнуло к участию в конкурсе. Правда, если бы не помощь со стороны, рассказывает Оксана, то едва ли ей удалось подняться на подиум.

Оксана Якуцевич, победительница международного конкурса красоты и таланта «Невская краса - 2019»:

Девочка написала обо мне статью. Просто люди, видно, читают интернет, меня нашли. Передавали деньги сюда, большие суммы и кто чем, кто-то платье. Скидка на перелёт также была.

На самом деле, история этой победы началась ещё 14 лет назад, когда 22-летняя Оксана получила обидную травму – просто съехала неудачно с горки в лесу. Тогда, врачи констатировали перелом позвоночника. Жизнь Оксаны в тот день разделилась на до и после.

Оксана Якуцевич:

Выбросила всю косметику, туфли на шпильке. Вообще ничего не хотела, помню. И вообще, я не представляла, как жить, что жить. На принятие новой себя ушли годы, поддержали друзья, помогла реабилитация. И в какой-то момент она вновь решила взяться за помаду.

Галина Буро, корреспондент:

По соцсетям Оксаны видно, что сейчас она ведёт активный образ жизни: вот фотографии с турслётов, ресторанов и спортзала. А ещё она участвует в модных показах и даже создаёт коллекции инклюзивной одежды. Окончила IT-академию, и всё это совмещает с работой заместителя председателя гродненской ассоциации инвалидов-колясочников.

Единственное, что мешает её стремительному взлету по жизни, откидной пандус в подъезде. Если спуститься Оксана может самостоятельно, то для подъёма нужна помощь. Но сегодня девушка верит: её стремлению к цели не помешают никакие барьеры.