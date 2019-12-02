В Минске изменили места размещения датчиков автоматической фиксации скорости

Новости Беларуси. Контроль за скоростным режимом на дорогах столицы продолжается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Мобильные датчики автоматической фиксации в декабре будут работать по новым адресам. Всего их установили более 10. Круглосуточно фиксировать нарушителей будут две камеры на 19-м километре внешнего и внутреннего кольца МКАД. Остальные камеры работают поочередно. Точные адреса размещения на карте.