Ко Дню инвалидов в Минске объявили неделю скидок на бытовые услуги

Например, почти два десятка парикмахерских столицы предоставят скидки от 20 до 50 %, а 3 и 4 декабря лица с ограниченными возможностями смогут сделать стрижку бесплатно. Некоторые прачечные и химчистки также предложат скидки на свои услуги. По льготному тарифу можно будет сделать фото на документы и отремонтировать обувь.

Екатерина Воробьева, администратор парикмахерской:

Мы социальный объект и всех приглашаем к нам обслужиться. В этот день, день инвалидов мы хотим, чтобы эти люди почувствовали себя здоровыми людьми. Пусть этот день им принесет и радость, и улыбку, и хорошее настроение.

Списки адресов, размеры скидок и условия можно найти на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.