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Ко Дню инвалидов в Минске объявили неделю скидок на бытовые услуги

02 декабря 2019 15:47
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Новости Беларуси. Неделю скидок объявили организации бытового обслуживания Минска накануне Дня инвалидов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ко Дню инвалидов в Минске объявили неделю скидок на бытовые услуги-1

Например, почти два десятка парикмахерских столицы предоставят скидки  от 20 до 50 %, а 3 и 4 декабря лица с ограниченными возможностями смогут сделать стрижку бесплатно. Некоторые прачечные и химчистки также предложат скидки на свои услуги. По льготному тарифу можно будет сделать фото на документы и отремонтировать обувь.

Ко Дню инвалидов в Минске объявили неделю скидок на бытовые услуги-4

Екатерина Воробьева, администратор парикмахерской:
Мы социальный объект и всех приглашаем к нам обслужиться. В этот день, день инвалидов мы хотим, чтобы эти люди почувствовали себя здоровыми людьми. Пусть этот день им принесет и радость, и улыбку, и хорошее настроение.

Списки адресов, размеры скидок и условия можно найти на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Екатерина Воробьева # Фотофакт

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