Символ мужества и самопожертвования. 6 военных частей Беларуси получили боевые знамёна

Новости Беларуси. Шесть военных частей Западного оперативного командования получили боевые знамёна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ о вручении почётных знаков отличия подписал Президент. Одна из частей – 22 отдельная рота специального назначения, которая базируется в Гродно.

Задача разведчиков выполнять особые военные задачи как в боевое, так и в мирное время. Таких элитных подразделений всего два в нашей стране. Изначально часть была образована из числа воинов-афганцев. На торжественном построении впервые пронесли боевое знамя перед строем. Полотно изготовлено из красного шёлка, надписи сделаны золотыми нитями на белорусском языке.





Александр Хотянович, военнослужащий срочной службы 22 отдельной роты специального назначения Вооруженных Сил Беларуси:

За полгода я уже успел совершить два прыжка и удостоился чести получить голубой берет. Я считаю, что оказаться на таком значимом событии, как вручение знамени – очень почетно.

Дмитрий Эйсмонт, заместитель командира 22 отдельной роты специального назначения Вооруженных Сил Беларуси:

Боевое знамя – это символ мужества, это символ самопожертвования, символ преданности традициям, преданности Родине. Историю сейчас переписывают, а знамя, за которое, как говорили сегодня ветераны, в своё время, во время войн, люди отдавали жизнь. И вот военнослужащие срочной службы, военнослужащие контрактной службы, перед которыми было пронесено это боевое знамя, это, конечно, поднимает боевой дух.