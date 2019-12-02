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Символ мужества и самопожертвования. 6 военных частей Беларуси получили боевые знамёна

02 декабря 2019 13:56
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Новости Беларуси. Шесть военных частей Западного оперативного командования получили боевые знамёна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Символ мужества и самопожертвования. 6 военных частей Беларуси получили боевые знамёна-1

Указ о вручении почётных знаков отличия подписал Президент. Одна из частей – 22 отдельная рота специального назначения, которая базируется в Гродно.

Символ мужества и самопожертвования. 6 военных частей Беларуси получили боевые знамёна-4

Задача разведчиков выполнять особые военные задачи как в боевое, так и в мирное время. Таких элитных подразделений всего два в нашей стране. Изначально часть была образована из числа воинов-афганцев. На торжественном построении впервые пронесли боевое знамя перед строем. Полотно изготовлено из красного шёлка, надписи сделаны золотыми нитями на белорусском языке. 

Символ мужества и самопожертвования. 6 военных частей Беларуси получили боевые знамёна-7



Александр Хотянович, военнослужащий срочной службы 22 отдельной роты специального назначения Вооруженных Сил Беларуси:
За полгода я уже успел совершить два прыжка и удостоился чести получить голубой берет. Я считаю, что оказаться на таком значимом событии, как вручение знамени – очень почетно.

Символ мужества и самопожертвования. 6 военных частей Беларуси получили боевые знамёна-9

Дмитрий Эйсмонт, заместитель командира 22 отдельной роты специального назначения Вооруженных Сил Беларуси:
Боевое знамя – это символ мужества, это символ самопожертвования, символ преданности традициям, преданности Родине. Историю сейчас переписывают, а знамя, за которое, как говорили сегодня ветераны, в своё время, во время войн, люди отдавали жизнь. И вот военнослужащие срочной службы, военнослужащие контрактной службы, перед которыми было пронесено это боевое знамя, это, конечно, поднимает боевой дух. 

Символ мужества и самопожертвования. 6 военных частей Беларуси получили боевые знамёна-12



Военная символика вручается лишь один раз, и сохраняется за частью независимо от изменения её наименования или нумерации. Знамя будет находиться под охраной 24 часа в сутки. 

# Армия Беларуси # общество # Фотофакт

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