Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать

Новости Беларуси. В Минской области проходит акция ГАИ по профилактике аварий зимой. Она продлится до среды, 4 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минской области проходит акция ГАИ по профилактике аварий зимой. Она продлится до среды, 4 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Первое, на что обращают внимание сотрудники ГАИ – колеса автомобилей. Заменить летние шины на зимние нужно было еще до 1 декабря, однако до окончания акции инспекторы обещают ограничиваться предупреждениями. Благодаря профилактике с каждым годом недобросовестных водителей становится меньше.
Лучше раньше переобуться, чем потом машину ремонтировать.
На летней резине зимой в заторах не выедешь. Если много снега, то будешь стоять и просить помощи, чтобы тебя кто-то толкал или вытягивал. Поэтому переобулся и едешь уверенно в любую погду.
Юрий Бразовский, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Солигорского РОВД:
Помимо установки зимних колес рекомендуем водителям проверить состояние стеклоочистителей, дворников так называемых, чтобы была залита незамерзающая жидкость в омыватель стекол. Проверить состояние аккумуляторной батареи, при необходимости заранее, не дожидаясь заморозков, сменить. Рекомендуется водителям сменить топливный фильтр (особенно это касается транспортных средств, работающих на дизельном топливе).
ГАИ напоминает, что до 1 марта поездка на летней резине влечет за собой штраф в 12 рублей. А вот если на машине установлены изношенные шины, размер может вырасти в 10 раз.