Акция ГАИ: проверяют резину, но до 4 декабря обещают предупреждать, а не штрафовать

Новости Беларуси. В Минской области проходит акция ГАИ по профилактике аварий зимой. Она продлится до среды, 4 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Первое, на что обращают внимание сотрудники ГАИ – колеса автомобилей. Заменить летние шины на зимние нужно было еще до 1 декабря, однако до окончания акции инспекторы обещают ограничиваться предупреждениями. Благодаря профилактике с каждым годом недобросовестных водителей становится меньше.

Лучше раньше переобуться, чем потом машину ремонтировать.

На летней резине зимой в заторах не выедешь. Если много снега, то будешь стоять и просить помощи, чтобы тебя кто-то толкал или вытягивал. Поэтому переобулся и едешь уверенно в любую погду.

Юрий Бразовский, старший инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Солигорского РОВД:

Помимо установки зимних колес рекомендуем водителям проверить состояние стеклоочистителей, дворников так называемых, чтобы была залита незамерзающая жидкость в омыватель стекол. Проверить состояние аккумуляторной батареи, при необходимости заранее, не дожидаясь заморозков, сменить. Рекомендуется водителям сменить топливный фильтр (особенно это касается транспортных средств, работающих на дизельном топливе).