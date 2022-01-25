В Минске и в Минском районе создадут 10 комиссий по референдуму

Новости Беларуси. В минскую городскую и районные комиссии по референдуму изберут до 130 человек. Об этом 25 января шла речь на заседании Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие, в том числе, приняли представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. В итоге будет сформировано 10 комиссий.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

После принятия соответствующего решения в соответствии с избирательным законодательством уже главы районов, заместитель председателя исполнительного комитета проведут первые заседания своих комиссий, где в соответствии с законом будет уже прописан алгоритм действий данных комиссий.