В Минске и в Минском районе создадут 10 комиссий по референдуму

Новости Беларуси. В минскую городскую и районные комиссии по референдуму изберут до 130 человек. Об этом 25 января шла речь на заседании Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В минскую городскую и районные комиссии по референдуму изберут до 130 человек. Об этом 25 января шла речь на заседании Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участие, в том числе, приняли представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. В итоге будет сформировано 10 комиссий.
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
После принятия соответствующего решения в соответствии с избирательным законодательством уже главы районов, заместитель председателя исполнительного комитета проведут первые заседания своих комиссий, где в соответствии с законом будет уже прописан алгоритм действий данных комиссий.
Напомним, референдум состоится 27 февраля. Решения, принятые на всенародном голосовании, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.