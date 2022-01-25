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В Минске и в Минском районе создадут 10 комиссий по референдуму

25 января 2022 10:38
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Новости Беларуси. В минскую городскую и районные комиссии по референдуму изберут до 130 человек. Об этом 25 января шла речь на заседании Минского городского Совета депутатов и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске и в Минском районе создадут 10 комиссий по референдуму-1

Участие, в том числе, приняли представители политических партий, общественных объединений, трудовых коллективов. В итоге будет сформировано 10 комиссий.  

В Минске и в Минском районе создадут 10 комиссий по референдуму-4

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:  
После принятия соответствующего решения в соответствии с избирательным законодательством уже главы районов, заместитель председателя исполнительного комитета проведут первые заседания своих комиссий, где в соответствии с законом будет уже прописан алгоритм действий данных комиссий.  

В Минске и в Минском районе создадут 10 комиссий по референдуму-7

Напомним, референдум состоится 27 февраля. Решения, принятые на всенародном голосовании, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.  

# Референдум # общество # Андрей Бугров # Фотофакт

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