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В жилом районе Восточный возводится поликлиника – строительство завершено на 75%

03 февраля 2025 18:05
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В жилом районе Восточный активными темпами возводится поликлиника. Строительство завершено на 75 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В жилом районе Восточный возводится поликлиника – строительство завершено на 75%-2

В здании семь этажей. Медучреждение рассчитано на 850 посещений в смену. Сейчас на фасадах строители крепят направляющие под вентсистему. Она будет из керамогранита. Монтируются витражи. Также на объекте трудятся каменщики и штукатуры. Завершается внутренняя отделка. Электрика пока черновая, она находится в работе. Доставлен первый из четырех лифтов.

В жилом районе Восточный возводится поликлиника – строительство завершено на 75%-4

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:
Это позволит разгрузить 8-ю поликлинику городскую и 28-ю, потому что они загружены примерно на 150 %. Это позволит работать на 100 % без такой колоссальной нагрузки на врачебный персонал.

К поликлинике подведены сети, кроме небольшого участка канализации. Предстоит запитать новостройку от трансформаторной подстанции. Лечить жителей в поликлинике планируют уже в конце 2025 года.

# Строительство

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