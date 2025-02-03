В жилом районе Восточный возводится поликлиника – строительство завершено на 75%

В жилом районе Восточный активными темпами возводится поликлиника. Строительство завершено на 75 %, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В здании семь этажей. Медучреждение рассчитано на 850 посещений в смену. Сейчас на фасадах строители крепят направляющие под вентсистему. Она будет из керамогранита. Монтируются витражи. Также на объекте трудятся каменщики и штукатуры. Завершается внутренняя отделка. Электрика пока черновая, она находится в работе. Доставлен первый из четырех лифтов.

Сергей Мазовка, депутат Минского городского Совета депутатов:

Это позволит разгрузить 8-ю поликлинику городскую и 28-ю, потому что они загружены примерно на 150 %. Это позволит работать на 100 % без такой колоссальной нагрузки на врачебный персонал.

К поликлинике подведены сети, кроме небольшого участка канализации. Предстоит запитать новостройку от трансформаторной подстанции. Лечить жителей в поликлинике планируют уже в конце 2025 года.