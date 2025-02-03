В Минске обсудили ход работы по реализации указа Президента, который упрощает процесс получения арендных метров

Решить квартирный вопрос станет еще проще. В Минске обсудили ход работы по реализации указа Президента, который регулирует процесс получения арендных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, теперь решения смогут принимать адресно – на местах. Представители местной власти будут сами формировать списки специалистов-арендаторов, востребованных для реального сектора экономики и социальной сферы.
При составлении этих списков будут учитываться особенности каждого населенного пункта, а также проводиться анализ базы данных вакансий в регионе, что позволит точно определить, какие профессии наиболее актуальны.
Ольга Герман, начальник отдела юридической работы и кадров Министерства жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
Это уже будет заинтересованность самих исполкомов в том, чтобы, разработав эти списки, в общем-то, приступать к реализации данного указа на местах. В первую очередь рассчитано арендное жилье на граждан, которые вообще ничего не имеют, отсутствует у них в собственности другое жилье, во владении, пользовании в населенном пункте по месту работы. Но указ не исключает возможность получения арендного жилья гражданами, работниками наиболее востребованных профессий, которые, например, состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий и действительно идут на расширение, на получение арендного жилья.
Что касается платы за жилье, она будет рассчитываться с учетом понижающего коэффициента, что сделает жилье более доступным. Претендовать на арендные метры может каждый, у кого нет собственных. Исполкомы уже активно работают над реализацией указа.