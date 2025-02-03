В Минске обсудили ход работы по реализации указа Президента, который упрощает процесс получения арендных метров

Решить квартирный вопрос станет еще проще. В Минске обсудили ход работы по реализации указа Президента, который регулирует процесс получения арендных метров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, теперь решения смогут принимать адресно – на местах. Представители местной власти будут сами формировать списки специалистов-арендаторов, востребованных для реального сектора экономики и социальной сферы.

При составлении этих списков будут учитываться особенности каждого населенного пункта, а также проводиться анализ базы данных вакансий в регионе, что позволит точно определить, какие профессии наиболее актуальны.