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В Минске ещё три станции третьей линии метро планируют построить к середине 2023 года

18 января 2021 13:24
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Новости Беларуси. Следующий участок третьей линии метро в Минске планируют построить за два года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске ещё три станции третьей линии метро планируют построить к середине 2023 года-1

Сейчас ведется строительство станций, которые были начаты ранее, – «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец». Стоит задача закончить их строительство через 2,5 года.

Первый участок третьей линии метро открыли 7 ноября.

В Минске ещё три станции третьей линии метро планируют построить к середине 2023 года-4

Он состоит из четырех станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».

# Минское метро # общество # Фотофакт

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