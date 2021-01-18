В Минске ещё три станции третьей линии метро планируют построить к середине 2023 года

Новости Беларуси. Следующий участок третьей линии метро в Минске планируют построить за два года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Следующий участок третьей линии метро в Минске планируют построить за два года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас ведется строительство станций, которые были начаты ранее, – «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец». Стоит задача закончить их строительство через 2,5 года.
Первый участок третьей линии метро открыли 7 ноября.
Он состоит из четырех станций: «Ковальская Слобода», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Юбилейная площадь».