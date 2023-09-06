Прямой эфир

В Минске ещё на одной улице запретят ездить на мотоциклах по ночам

06 сентября 2023 07:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В белорусской столице расширят зону, где будут действовать ограничения на езду на мотоциклах в вечернее и ночное время. К участку от пл. Победы до ул. Свердлова добавится участок улицы Ленина, информирует УГАИ УВД Мингорисполкома. 

Речь идет об отрезке дороги от ул. Ленина до ул. Ульяновской на проспекте Независимости. Передвигаться на мотоциклах там будет запрещено с 22:00 до 6:00. Объехать зону, где действуют ограничения, можно по улицам Янки Купалы, Свердлова, Бобруйской, Аранской. 

Как сообщалось, передвигаться на мотоцикле в Минске сейчас нельзя с 22:00 до 6:00 на участке проспекта Независимости от пл. Победы до ул. Свердлова. 

# Мотоциклисты # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Силы спецназа стран ОДКБ отработали взаимодействие на учениях в Бресте
06 сентября 2023 07:35

Силы спецназа стран ОДКБ отработали взаимодействие на учениях в Бресте

Указ Президента «О порядке выдачи документов и совершения действий» вступает в силу 7 сентября. Что изменится?
06 сентября 2023 07:14

Указ Президента «О порядке выдачи документов и совершения действий» вступает в силу 7 сентября. Что изменится?

В МИД РБ рассказали о новых правилах выдачи паспортов за границей
06 сентября 2023 07:06

В МИД РБ рассказали о новых правилах выдачи паспортов за границей