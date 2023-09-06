В Минске ещё на одной улице запретят ездить на мотоциклах по ночам

В белорусской столице расширят зону, где будут действовать ограничения на езду на мотоциклах в вечернее и ночное время. К участку от пл. Победы до ул. Свердлова добавится участок улицы Ленина, информирует УГАИ УВД Мингорисполкома.

Речь идет об отрезке дороги от ул. Ленина до ул. Ульяновской на проспекте Независимости. Передвигаться на мотоциклах там будет запрещено с 22:00 до 6:00. Объехать зону, где действуют ограничения, можно по улицам Янки Купалы, Свердлова, Бобруйской, Аранской.

Как сообщалось, передвигаться на мотоцикле в Минске сейчас нельзя с 22:00 до 6:00 на участке проспекта Независимости от пл. Победы до ул. Свердлова.