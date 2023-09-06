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Указ Президента «О порядке выдачи документов и совершения действий» вступает в силу 7 сентября. Что изменится?

06 сентября 2023 07:14
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Министерство иностранных дел Беларуси прокомментировало изменения в порядке выдачи документов посольствами и консульствами. Соответствующий указ Президента вступит в силу 7 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Указ Президента «О порядке выдачи документов и совершения действий» вступает в силу 7 сентября. Что изменится?-1

Загранучреждения будут по-прежнему заниматься вопросами гражданства, консульского учета, регистрацией актов гражданского состояния, оформлением постоянного проживания за пределами нашей страны. Также они будут выдавать свидетельства на возвращение в Беларусь, удостоверять завещания, согласия, отказы, свидетельствовать верность копий и подлинность подписи на документах. Вместе с тем посольства и консульства более не уполномочены заниматься выдачей, обменом, продлением всех видов паспортов и идентификационных карт. Такие действия можно осуществить на территории Беларуси.

# МИД Беларуси # общество # Фотофакт

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