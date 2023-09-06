В МИД РБ рассказали о новых правилах выдачи паспортов за границей

В Министерстве иностранных дел дали комментарии по вступлению в силу Указа Президента Республики Беларусь «О порядке выдачи документов и совершения действий».

7 сентября текущего года вступит в силу Указ Президента Республики Беларусь № 278 «О порядке выдачи документов и совершения действий». Так, упомянутым законодательным актом будут внесены некоторые изменения в перечне административных процедур, совершаемых учреждениями Республики Беларусь, находящимися за рубежом.

В пресс-службе МИД поясняют, что граждане в дальнейшем смогут удостоверить завещание, согласие, отказ. По обращению смогут получить свидетельства на возвращение в Республику Беларусь, свидетельствовать верность копий и подлинность подписи на документах. В посольства и консульства, как и ранее, можно будет обратиться по вопросам гражданства, консульского учета, регистрации актов гражданского состояния, оформления проживания за пределами Республики Беларусь.

Однако, в дальнейшем, после 7 сентября текущего года, заграничные учреждения Республики Беларусь более не осуществляют выдачу/обмен/продление всех видов паспортов, а также идентификационных карт.

Чтобы получить/обменять/продлить вышеупомянутые документы удостоверяющие личность, необходимо приехать на территорию Республики Беларусь. Далее, если гражданин зарегистрирован в Республике Беларусь, по данным вопросам необходимо обратиться в подразделение по гражданству и миграции УВД по месту регистрации. Если же гражданин оформлен на постоянное место жительства за пределами Республики Беларусь и состоит в заграничных учреждениях на консульском учете, в этом случае есть возможность обратиться в главное консульское управление МИД или в подразделение по гражданству и миграции УВД по месту последней регистрации в Беларуси.