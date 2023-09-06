Силы спецназа стран ОДКБ отработали взаимодействие на учениях в Бресте

Силы специального назначения стран ОДКБ отработали взаимодействие на учениях в Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе масштабных учений «Взаимодействие» проведена большая контртеррористическая операция.

Спецподразделения освобождали условных заложников, уничтожали боевиков и диверсантов на суше и в воде в условиях, максимально сопоставимых с реальными. Испытаны бронетехника и беспилотные летательные аппараты, спасательные отряды МЧС практиковались в тушении пожаров.

Руслан Шестопалов, заместитель руководителя учения «Взаимодействие-2023» по силам и средствам МВД:

Особенностью розыгрыша действий было то, что впервые в истории учений, где участвовали формирования сил специального назначения, были применены разведывательно-ударные дроны, которые поражали огневые средства террористов, были использованы боевые пловцы, водолазы, плавательные средства. Отработали мы и старые, и новые способы освобождения заложников, штурма различных объектов, в том числе водного транспорта.