В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?

Новости Беларуси. В Минске проведут реконструкцию около двух десятков мостов. Сделать это планируют до 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске проведут реконструкцию около двух десятков мостов. Сделать это планируют до 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Не так давно завершили капитальный ремонт и реконструкцию путепровода на 18-м километре МКАД, на границе Ленинского и Октябрьского районов. Движение там открыли в сентябре.
Сейчас проходит экспертизу документация по капитальному ремонту и реконструкции мостов на проспекте Жукова и улице Железнодорожной.
Стоимость работ на этих объектах не превысит 75 миллионов рублей. Они включены в планы и должны начаться в 2021 году.