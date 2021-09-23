В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?

Новости Беларуси. В Минске проведут реконструкцию около двух десятков мостов. Сделать это планируют до 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Не так давно завершили капитальный ремонт и реконструкцию путепровода на 18-м километре МКАД, на границе Ленинского и Октябрьского районов. Движение там открыли в сентябре.

Сейчас проходит экспертизу документация по капитальному ремонту и реконструкции мостов на проспекте Жукова и улице Железнодорожной.