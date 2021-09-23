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В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?

23 сентября 2021 15:00
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Новости Беларуси. В Минске проведут реконструкцию около двух десятков мостов. Сделать это планируют до 2025 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?-1

Не так давно завершили капитальный ремонт и реконструкцию путепровода на 18-м километре МКАД, на границе Ленинского и Октябрьского районов. Движение там открыли в сентябре.  

В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?-4

Сейчас проходит экспертизу документация по капитальному ремонту и реконструкции мостов на проспекте Жукова и улице Железнодорожной.  

В Минске до 2025 года отремонтируют 20 мостов. Какие и где?-7

Стоимость работ на этих объектах не превысит 75 миллионов рублей. Они включены в планы и должны начаться в 2021 году.  

# Мосты Беларуси # общество # Фотофакт

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