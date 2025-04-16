Дзиодзина: белорусы – люди мирные и терпимые, и примером подобного отношения с миром является Президент

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

Принимая участие в республиканском субботнике, Александр Лукашенко обратил наше внимание, что причины войн – это, как правило, экономика и «потеря» истории. В качестве актуальных примеров Президент напомнил о том, как стартовал украинский конфликт:

«Вспомните, что было накануне войны в Украине – обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Им [прим. – украинцам] подкинули национализм и крайнюю форму – фашизм. Когда сжигали, к примеру, в Одессе людей не их, как они считали, национальности».

В данном случае Президент говорит о двух существенных факторах здравомыслия, где стабильная экономика позволяет обслуживать интересы граждан, в то время как идеологическая составляющая задает нравственные ориентиры для населения.

В практической жизни это означает, что, с одной стороны, базисные потребности населения в еде, безопасности и чувстве контроля над своей жизнью оберегаются в той стране, где они проживают. А с другой – идеологические основы стабильности, когда, несмотря на попытки других насаждать ориентир, общество может дифференцировать, какие идеи являются близкими, а какие нет.