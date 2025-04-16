Дзиодзина: белорусы – люди мирные и терпимые, и примером подобного отношения с миром является Президент
Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
Принимая участие в республиканском субботнике, Александр Лукашенко обратил наше внимание, что причины войн – это, как правило, экономика и «потеря» истории. В качестве актуальных примеров Президент напомнил о том, как стартовал украинский конфликт:
«Вспомните, что было накануне войны в Украине – обнищавшие люди и супербогатые олигархи. Им [прим. – украинцам] подкинули национализм и крайнюю форму – фашизм. Когда сжигали, к примеру, в Одессе людей не их, как они считали, национальности».
В данном случае Президент говорит о двух существенных факторах здравомыслия, где стабильная экономика позволяет обслуживать интересы граждан, в то время как идеологическая составляющая задает нравственные ориентиры для населения.
В практической жизни это означает, что, с одной стороны, базисные потребности населения в еде, безопасности и чувстве контроля над своей жизнью оберегаются в той стране, где они проживают. А с другой – идеологические основы стабильности, когда, несмотря на попытки других насаждать ориентир, общество может дифференцировать, какие идеи являются близкими, а какие нет.
Алена Дзиодзина:
Так, например, один из наиболее часто встречающихся нарративов главы государства, что белорусский народ – люди мирные и терпимые к остальным. И примером подобного отношения с окружающим миром является сам Президент. Это становится очевидным, если понаблюдать на то, как он строит контакты с другими странами. Когда, казалось бы, речь идет об экономике и взаимовыгодных отношениях «ты – мне, я – тебе», Александр Лукашенко предпочитает подходить особо внимательно, личностно. Подобная человечность обычно располагает, устанавливая в партнерских отношениях совершенно особую степень доверия между странами. В результате мы получаем надежных союзников, как, например, страны восточного региона.
Уважение личных границ – это та характерная черта белорусов, что, возможно, особенно ценят в Китае. Как следствие, с нами хотят расширять сотрудничество и укреплять отношения. И если верить открытым источникам, то накануне наша страна подписала контракты с тремя китайскими корпорациями на общую сумму 320 миллионов юаней. В данном случае речь идет о поставках мясной и молочной продукции на китайский рынок.
И если переводить это событие в социальную плоскость, то укрепление экономических контактов и востребованность белорусской продукции означает поддержку рабочих мест и платежеспособность – условия нашим гражданам себя обеспечивать.
На психологическом уровне это, как правило, ощущается как безопасность, социальная справедливость и уверенность населения в будущем. А если все хорошо, то зачем менять?!