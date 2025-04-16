Ровно 80 лет назад началась Берлинская стратегическая наступательная операция

Ровно 80 лет назад, 16 апреля 1945 года, началась Берлинская стратегическая наступательная операция, завершившая Великую Отечественную войну полной и безоговорочной Победой Советского Союза над фашистской Германией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это был финальный шаг к Победе. С обеих сторон в боевых действиях участвовали около 3,5 миллиона человек. В Книге рекордов Гиннесса эта операция отмечена как самое крупномасштабное сражение в мировой истории.
В нем принимали участие войска трех фронтов: 1-го Белорусского под командованием Георгия Жукова, 2-го Белорусского под началом Константина Рокоссовского и 1-го Украинского под командованием Ивана Конева, а еще 18-я воздушная армия, три корпуса войск ПВО, Днепровская военная флотилия.
В ходе этой операции Красная армия захватила столицу Третьего рейха – Берлин. Сокрушила последние и наиболее мощные силы противника, что привело к его капитуляции. За мужество и героизм, проявленные в ходе операции, медалью «За взятие Берлина» были награждены тысячи военнослужащих.
Константин Мищенко, заместитель директора Гомельского областного музея:
Берлинская наступательная операция, в ней у станции Вербиг отличился и уроженец нашей Гомельщины, Иван Зайцев, это пригород города Гомеля, ныне поселок Ченки. Он у станции Вербиг, когда пехота пошла в атаку, в общем-то, путь преградил фашистский дот, и он ценою собственной жизни заглушил этот пулемет, обеспечил продвижение солдат. В Берлинской операции принимал участие Дмитрий Никандрович Пенязьков, который стратегически важную высоту защитил в одиночку, то есть его взвод пал, он остался один, будучи раненым, он не оставил поле боя и продолжал до подхода основных сил удерживать высоту стратегическую, в итоге стал Героем Советского Союза. Изобилие таких подвигов свидетельствует о душевном подъеме наших военнослужащих и стремлении осуществить те гениальные планы, которые запланировали наши полководцы. 2 мая пал Берлин, ну а в ночь на 9 мая, собственно говоря, был подписан в Карлсхорсте в пригороде Берлина Акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война, таким образом, победоносно завершилась.
Красная армия, пройдя тяжелейший путь от Москвы и Сталинграда до Берлина, доказала свое превосходство над войсками вермахта, которые считали себя непобедимыми.