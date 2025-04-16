Ровно 80 лет назад началась Берлинская стратегическая наступательная операция

Ровно 80 лет назад, 16 апреля 1945 года, началась Берлинская стратегическая наступательная операция, завершившая Великую Отечественную войну полной и безоговорочной Победой Советского Союза над фашистской Германией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это был финальный шаг к Победе. С обеих сторон в боевых действиях участвовали около 3,5 миллиона человек. В Книге рекордов Гиннесса эта операция отмечена как самое крупномасштабное сражение в мировой истории.

В нем принимали участие войска трех фронтов: 1-го Белорусского под командованием Георгия Жукова, 2-го Белорусского под началом Константина Рокоссовского и 1-го Украинского под командованием Ивана Конева, а еще 18-я воздушная армия, три корпуса войск ПВО, Днепровская военная флотилия.

В ходе этой операции Красная армия захватила столицу Третьего рейха – Берлин. Сокрушила последние и наиболее мощные силы противника, что привело к его капитуляции. За мужество и героизм, проявленные в ходе операции, медалью «За взятие Берлина» были награждены тысячи военнослужащих.