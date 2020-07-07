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В Минске число заправок для электротранспорта в ближайшие 5 лет может вырасти до 500

07 июля 2020 14:11
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Новости Беларуси. В перспективе в ближайшие пять лет количество заправок для электротранспорта может вырасти до 500, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске число заправок для электротранспорта в ближайшие 5 лет может вырасти до 500-1

На одну станцию пока приходится менее трех электрокаров. Зарядки есть во всех районах города. Основные места их размещения – многоуровневые паркинги магазинов, бизнес-центров и офисов. Впрочем, появляются они и в спальных микрорайонах. При этом инициаторами открытия станции могут быть и жильцы. Для этого необходимо обратиться в местную администрацию.

В Минске число заправок для электротранспорта в ближайшие 5 лет может вырасти до 500-4

Владимир Касперович, начальник управления по архитектуре и строительству администрации Московского района:
Основными местами размещения электрозаправочных автомобильных станций являются места притяжения людей, такие как административные центры крупные, также гостиницы, место стоянки такси. Также рассматриваются варианты в новых микрорайонах жилых, где преобладают молодые люди, жители, которые активно используют транспортные средства электрические. Также еще рассматриваются варианты, когда граждане пишут свои заявления, и в некоторых дворах Минска размещаются данные станции.

В Минске число заправок для электротранспорта в ближайшие 5 лет может вырасти до 500-7

Кроме того, в перспективе планируют полностью заменить все автобусы на троллейбусы с автономным ходом и электробусы. Активно использовать их начали прошлым летом. Сейчас на дорогах столицы курсируют 80 электробусов.

# Электромобили # общество # Владимир Касперович # Фотофакт

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