В Минске численность клещей уменьшилась почти в 2,5 раза за полгода

Новости Беларуси. В столице увеличилось количество обращений с укусами клещей. За последние полгода пострадавших от кровопийц стало больше на 7 % по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Причем только в 20 % случаев укус произошел в черте городе. Наибольший пик активности наблюдается в местах вблизи Цнянского и Заславского водохранилищ, в микрорайонах Степянка, Слепянка, Дражня, а также в районе улицы Калиновского.

Екатерина Хомченко, заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии:

Если удалили клеща самостоятельно, необходимо обратиться к врачу-терапевту, инфекционисту, педиатру для назначения профилактического лечения. Стоит отметить, что эффективность профилактического лечения максимально эффективна в первые 72 часа.

Стоит отметить, что не все клещи опасны. Из 1300 насекомых, обследованных специалистами, Лайм-боррелиозом были заражены меньше сотни. Кстати, за полгода численность опасных паразитов в Минске сократилась почти в два с половиной раза.