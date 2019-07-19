Синоптики пообещали, что уже 20 июля в Беларуси потеплеет до 28°С

Новости Беларуси. Прошедший месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Прошедший месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Температурные рекорды зафиксировали сразу в нескольких странах, а средний показатель по миру поднялся до 16,4 градусов. Жара была наиболее ощутимой в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки.
Июль пока жаркой погодой не радует, однако, по прогнозам синоптиков, уже 20 июля погода в Беларуси начнет меняться: воздух прогреется до 28°С.