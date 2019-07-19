Прямой эфир

Синоптики пообещали, что уже 20 июля в Беларуси потеплеет до 28°С

19 июля 2019 16:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Прошедший месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синоптики пообещали, что уже 20 июля в Беларуси потеплеет до 28°С-1

Температурные рекорды зафиксировали сразу в нескольких странах, а средний показатель по миру поднялся до 16,4 градусов. Жара была наиболее ощутимой в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки.

Синоптики пообещали, что уже 20 июля в Беларуси потеплеет до 28°С-4

Июль пока жаркой погодой не радует, однако, по прогнозам синоптиков, уже 20 июля погода в Беларуси начнет меняться: воздух прогреется до 28°С.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Какие специальности в топе у абитуриентов – 2019?
19 июля 2019 14:31

Какие специальности в топе у абитуриентов – 2019?

Как стать профессиональным водолазом?
19 июля 2019 09:58

Как стать профессиональным водолазом?

Выступит команда из аквапарка: стартовал 44-й чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью
19 июля 2019 09:40

Выступит команда из аквапарка: стартовал 44-й чемпионат ОСВОД по спасательному многоборью