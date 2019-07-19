Синоптики пообещали, что уже 20 июля в Беларуси потеплеет до 28°С

Новости Беларуси. Прошедший месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений на планете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Температурные рекорды зафиксировали сразу в нескольких странах, а средний показатель по миру поднялся до 16,4 градусов. Жара была наиболее ощутимой в некоторых частях Европы, России, Канады и Южной Америки.