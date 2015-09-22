Новости Беларуси. За получением достоверной информации белорусы все чаще обращаются в национальные СМИ. Таковы данные социологических опросов, которые сегодня, 22 сентября, озвучила министр информации Лилия Ананич на форуме молодых журналистов.

Обменяться мнениями, обсудить актуальные темы и задать интересующие вопросы в Минск приехали около 150 представителей печатных изданий, радио и телевидения. Юные акулы пера в большинстве своем журналисты региональных СМИ. Главными темами, уже традиционной встречи, в 2015 году стали объективность, доступность и креативность в подаче материала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Сегодня журналистика в стране адресная. Белорусская журналистика не безучастна к заботам и нуждам людей. Потенциал региональной прессы должны оценивать по ее потребительским качествам. Сегодня региональные СМИ по цифрам подписки самые читаемые и популярные.

Дмитрий Боярчук, корреспондент регионального телеканала:

Журналист не должен быть ленивым. Чем глубже журналист вникнет в суть вопроса, в суть проблемы, тем меньше будет возможности для необъективности, потому что когда ты в вопросе своем сведущ, то можно найти тот самый формат подачи информации, который будет и объективен, и честен, и позволит журналисту нести ответственность.