С 1 сентября ужесточаются правила для велосипедистов и электросамокатчиков
К вопросам дорожной безопасности. В Беларуси обновили правила движения. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Качественная «перезагрузка» в ПДД произойдет с 1 сентября. Изменения корректируют целый ряд норм. Например, где на машине можно устанавливать тонировку и в какой период разрешено использовать всесезонные шины. Уточнен и статус садоводческих товариществ, теперь они отнесены к жилой зоне.
Но основные новшества коснулись велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. В частности, установлены четкие скоростные режимы при движении по тротуарам и велодорожкам. А при пересечении проезжей части придется спешиваться.
Новые правила должны помочь снизить аварийность. Они разработаны с учетом реальной дорожной обстановки и запроса общества.
Даниил Дроботов разбирался в подробностях.
Вот так, казалось бы, безобидные прогулочные устройства приводят к настоящим трагедиям. За последние несколько лет количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и самокатчиков значительно увеличилось. Только за два года зарегистрировано около 900 ДТП. С учетом этих реалий в правила дорожного движения внесли изменения: водителям средств персональной мобильности спешиваться обязательно.
Даниил Дроботов, корреспондент:
Не спешиваться, переезжая дорогу, можно будет только в тех случаях, если перекресток оборудован специальными светофорами или велопереездами. В Минске таких более 100. Расположены они во всех районах города.
На контроле и скоростной режим. По велодорожке ездить на электросамокатах, сигвеях, моноколесах с 1 сентября можно будет не быстрее 25 км в час, по тротуару – не более 10.
Когда я вижу перед собой пустое пространство, что я смогу среагировать, я увеличиваю скорость. Если я попадаю в зону пешеходного перехода, где нет велодорожки, еду практически со скоростью пешехода.
Есть поговорка: «Тише едешь – дальше будешь». Это правильно. И для безопасности самого водителя, кто едет на самокате, и также для пешеходов.
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