С 1 сентября ужесточаются правила для велосипедистов и электросамокатчиков

К вопросам дорожной безопасности. В Беларуси обновили правила движения. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Качественная «перезагрузка» в ПДД произойдет с 1 сентября. Изменения корректируют целый ряд норм. Например, где на машине можно устанавливать тонировку и в какой период разрешено использовать всесезонные шины. Уточнен и статус садоводческих товариществ, теперь они отнесены к жилой зоне.

Но основные новшества коснулись велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. В частности, установлены четкие скоростные режимы при движении по тротуарам и велодорожкам. А при пересечении проезжей части придется спешиваться.

Новые правила должны помочь снизить аварийность. Они разработаны с учетом реальной дорожной обстановки и запроса общества.