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С 1 сентября ужесточаются правила для велосипедистов и электросамокатчиков

06 августа 2025 16:26
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К вопросам дорожной безопасности. В Беларуси обновили правила движения. Соответствующий указ накануне подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Качественная «перезагрузка» в ПДД произойдет с 1 сентября. Изменения корректируют целый ряд норм. Например, где на машине можно устанавливать тонировку и в какой период разрешено использовать всесезонные шины. Уточнен и статус садоводческих товариществ, теперь они отнесены к жилой зоне. 

Но основные новшества коснулись велосипедистов и пользователей средств персональной мобильности. В частности, установлены четкие скоростные режимы при движении по тротуарам и велодорожкам. А при пересечении проезжей части придется спешиваться.

Новые правила должны помочь снизить аварийность. Они разработаны с учетом реальной дорожной обстановки и запроса общества.

Даниил Дроботов разбирался в подробностях.

С 1 сентября ужесточаются правила для велосипедистов и электросамокатчиков-2

Вот так, казалось бы, безобидные прогулочные устройства приводят к настоящим трагедиям. За последние несколько лет количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов и самокатчиков значительно увеличилось. Только за два года зарегистрировано около 900 ДТП. С учетом этих реалий в правила дорожного движения внесли изменения: водителям средств персональной мобильности спешиваться обязательно.

С 1 сентября ужесточаются правила для велосипедистов и электросамокатчиков-4

Даниил Дроботов, корреспондент:
Не спешиваться, переезжая дорогу, можно будет только в тех случаях, если перекресток оборудован специальными светофорами или велопереездами. В Минске таких более 100. Расположены они во всех районах города.

На контроле и скоростной режим. По велодорожке ездить на электросамокатах, сигвеях, моноколесах с 1 сентября можно будет не быстрее 25 км в час, по тротуару – не более 10.

С 1 сентября ужесточаются правила для велосипедистов и электросамокатчиков-6

Когда я вижу перед собой пустое пространство, что я смогу среагировать, я увеличиваю скорость. Если я попадаю в зону пешеходного перехода, где нет велодорожки, еду практически со скоростью пешехода.

С 1 сентября ужесточаются правила для велосипедистов и электросамокатчиков-8

Есть поговорка: «Тише едешь дальше будешь». Это правильно. И для безопасности самого водителя, кто едет на самокате, и также для пешеходов.

Далее смотрите в видео.

# Правила дорожного движения

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