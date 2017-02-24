Новости Беларуси. 24 февраля в Минске чествовали молодых сотрудников органов внутренних дел, достигших высоких результатов в службе. На встречу пригласили также их родителей и наставников. Юношей и девушек отметили благодарностями. Лучших молодых милиционеров и сотрудников Госавтоинспекции поздравили начальник ГУВД Мингорисполкома, руководство города и олимпийский чемпион Алексей Гришин, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Александр Барсуков, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Здесь нужно быть специалистом, классным специалистом, нужно быть с техникой на «ты». Сегодня мы не раскрываем преступления так, что кто-то пришел и рассказал. Преступление совершилось – через пять минут люди на вокзале уже разъехались. Нужно использование видеокамер, других наших спецсредств. Тут нужно быть высококлассным специалистом.

Максим Еремич, инспектор отдела дорожной инспекции ГУАИ МВД Мингорисполкома:

Меня выбрали лучшим сотрудником за прошедший год. Я очень благодарен своему коллективу, потому что без него я бы не добился таких успехов. Очень благодарен своему наставнику. Он все время был рядом, подсказывал, помогал.

Мероприятие приурочили к 100-летию Белорусской милиции. Профессиональный праздник сотрудники МВД отметят 4 марта.