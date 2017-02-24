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Руководители Министерств и госкомитетов проведут в марте личные приемы граждан и представителей юридических лиц в Совете министров

24 февраля 2017 17:17
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Новости Беларуси. Руководители Министерств и госкомитетов проведут в марте личные приемы граждан и представителей юридических лиц в Совете министров.

Прием проводится с 10 часов по адресу в Минске ул. Советская, 9, комната 103. Уточнить информацию можно по телефонам 222-65-09 и 222-66-17.

Личный прием министрами и председателями государственных комитетов проводится, как правило, по предварительной записи. Для встречи с заместителями премьер-министра также необходимо представить обращение по существу вопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Прием граждан

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