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В Минске борются с последствиями обильных снегопадов

09 января 2026 16:49
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Снежный вызов не парализовал жизнь в столице. В мегаполисе в первую очередь расчищали магистральные улицы, подходы к подъездам, пешеходные дорожки, пути к социально значимым объектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске борются с последствиями обильных снегопадов-2

Задействовано 205 снегоуборочных машин, 50 единиц средств малой механизации, более полутора тысяч рабочих по комплексной уборке и около тысячи сотрудников ЖКХ.

В Минске борются с последствиями обильных снегопадов-4

Александр Прокопенко, старший мастер управления «Центр» по содержанию уличной дорожной сети ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:
Задействовано более 700 единиц техники и более 450 человек. И очень большое количество задач, их нужно выполнить в максимально короткий срок, чтобы людям было удобно, комфортно и безопасно попасть к себе домой и на рабочие места.

В Минске борются с последствиями обильных снегопадов-6

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
Участие в уборке дворовых территорий от снега приняли около 9 тысяч человек. Организована работа 169 пунктов выдачи инвентаря. Еще вчера, с начала снегопада, работа техники была переведена в круглосуточный режим. То есть сегодня во всех районах города Минска ночью была организована работа техники.

В Минске борются с последствиями обильных снегопадов-8

На помощь коммунальным службам пришли и жители. Недостатка нет ни в лопатах, ни в людях, которые приходят за инвентарем, чтобы помочь родному городу оставаться комфортным для жизни, несмотря на непогоду.

В Минске борются с последствиями обильных снегопадов-10

Давно мы не видели такого снега. Вот решила помочь. Вышли вместе со всеми жителями на уборку снега.

В Минске борются с последствиями обильных снегопадов-12

Нельзя быть безучастным в данной ситуации, потому что много снега. Надо помогать и коммунальникам. Я сегодня перед работой раньше встал, почистил возле подъезда территорию и пошел на работу.

В Минске борются с последствиями обильных снегопадов-14

Хочу помочь жителям нашего района в уборке снега, чтобы было комфортно, уютно.

В Минске борются с последствиями обильных снегопадов-16

Андрей Шишко, начальник отдела по благоустройству и санитарному содержанию жилищного фонда:
Нам активно помогают все организации, которые у нас в районе находятся. У нас отделение чрезвычайных ситуаций предоставило своих специалистов. Учебные заведения, колледжи нам также помогают.

В столице организовано семь круглосуточных пунктов обогрева Красного Креста. В каждом можно согреться горячим чаем и укрыться на время от мороза.

# ЖКХ # снег # Погода в Беларуси

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