В Минске борются с последствиями обильных снегопадов

Снежный вызов не парализовал жизнь в столице. В мегаполисе в первую очередь расчищали магистральные улицы, подходы к подъездам, пешеходные дорожки, пути к социально значимым объектам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Задействовано 205 снегоуборочных машин, 50 единиц средств малой механизации, более полутора тысяч рабочих по комплексной уборке и около тысячи сотрудников ЖКХ.

Александр Прокопенко, старший мастер управления «Центр» по содержанию уличной дорожной сети ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома»:

Задействовано более 700 единиц техники и более 450 человек. И очень большое количество задач, их нужно выполнить в максимально короткий срок, чтобы людям было удобно, комфортно и безопасно попасть к себе домой и на рабочие места.

Анастасия Сулимская, заместитель начальника отдела по информационно-общественной деятельности – пресс-секретарь ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Участие в уборке дворовых территорий от снега приняли около 9 тысяч человек. Организована работа 169 пунктов выдачи инвентаря. Еще вчера, с начала снегопада, работа техники была переведена в круглосуточный режим. То есть сегодня во всех районах города Минска ночью была организована работа техники.

На помощь коммунальным службам пришли и жители. Недостатка нет ни в лопатах, ни в людях, которые приходят за инвентарем, чтобы помочь родному городу оставаться комфортным для жизни, несмотря на непогоду.

Давно мы не видели такого снега. Вот решила помочь. Вышли вместе со всеми жителями на уборку снега.

Нельзя быть безучастным в данной ситуации, потому что много снега. Надо помогать и коммунальникам. Я сегодня перед работой раньше встал, почистил возле подъезда территорию и пошел на работу.

Хочу помочь жителям нашего района в уборке снега, чтобы было комфортно, уютно.