В Минске больницы снова будут работать в штатном режиме, но места для больных коронавирусом сохранятся

Новости Беларуси. Минские больницы возвращаются к штатному графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, к профильной работе уже приступило гематологическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, а также часть педиатрических коек детской инфекционной больницы.

Кроме того, возобновлена работа отделений 10-й, 11-й, 5-й и 4-й больниц. При этом для лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и COVID-19 в БСМП начало работу инфекционное неврологическое отделение. Всего в Минске для лечения пациентов с коронавирусом сейчас перепрофилировано 827 коек и 60 для долечивания пациентов.