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В Минске больницы снова будут работать в штатном режиме, но места для больных коронавирусом сохранятся

28 марта 2022 14:21
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Новости Беларуси. Минские больницы возвращаются к штатному графику, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, к профильной работе уже приступило гематологическое отделение МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии, а также часть педиатрических коек детской инфекционной больницы.

В Минске больницы снова будут работать в штатном режиме, но места для больных коронавирусом сохранятся-1

Кроме того, возобновлена работа отделений 10-й, 11-й, 5-й и 4-й больниц. При этом для лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения и COVID-19 в БСМП начало работу инфекционное неврологическое отделение. Всего в Минске для лечения пациентов с коронавирусом сейчас перепрофилировано 827 коек и 60 для долечивания пациентов.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Фотофакт

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