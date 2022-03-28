Председатель Мингорсовета: уверен, что депутатский корпус примет участие, чтобы сделать жизнь минчан комфортной

Новости Беларуси. Основные направления деятельности депутатского корпуса и планы по развитию Минска обсудили на встрече, посвященной 105-летию со дня основания Минского городского Совета депутатов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Спикеры отметили огромный вклад парламентариев в организацию общенационального диалога. Участники встречи также говорили о том, как трансформируется деятельность депутатов Мингорсовета после принятия обновленной Конституции. Ведь в работе над изменениями и дополнениями Основного закона они принимали активное участие.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Каждый год депутаты местного Совета принимают те необходимые решения, которые востребованы жителями нашего прекрасного города. Их много. Это реализация инвестиционной деятельности, поддержка многодетных семей, развитие нашего города и создание комфортных условий для проживания жителей нашей столицы. Задач много. Я уверен, что депутатский корпус совместно с жителями нашего города примет самое активное участие в том, чтобы сделать жизнь минчан комфортной, удобной и хорошей.

Депутаты Мингорсовета представляют интересы жителей Минска и являются связующим звеном между минчанами и исполнительной властью, решают вопросы горожан.