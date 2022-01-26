В Минске более трети пассажиров выбирают метро. Какие станции самые популярные?

Новости Беларуси. В Минске более трети пассажиров городского транспорта выбирают метро. В 2021 году в минскую подземку в среднем спускались около 620 тысяч человек ежедневно, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Годовой пассажиропоток метро увеличился в 2021-м почти на 7 миллионов, достигнув около 230 миллионов человек. Самой популярной станцией по-прежнему остается «Каменная Горка». Ею пользовались почти 47 тысяч человек в день. Также среди загруженных «Площадь Ленина», «Уручье» и «Площадь Якуба Коласа». Наименьший суточный удельный вес в общем количестве пассажиров на «Юбилейной площади», «Площади Франтишка Богушевича» и «Вокзальной».