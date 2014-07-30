В Минске 50 новых автобусов с системой видеонаблюдения. Планируется закупить 50 троллейбусов с камерами

Надоели надписи на сиденьях общественного транспорта? Теперь их станет меньше! По крайней мере, в новых моделях пятидверных автобусов, которые совсем недавно появились в Минске. Дело в том, что они оборудованы системами видеонаблюдения.

Алексей Савицкий, начальник отдела технического контроля филиала «Автобусный парк №5»:

В систему входит видеорегистратор, куда стекается вся информация со всех камер. Там проходит жесткий диск. Считать информацию можно с помощью USB-разъёма, информация хранится в течении 30 дней.

Следить за тем, что происходит в салоне, может сам водитель. В его кабине установлен монитор, на котором видна любая часть автобуса.

Алексей Савицкий:

После появления систем видеонаблюдения в салонах автобусов количество неприятных надписей значительно уменьшилось. Практически не рисуют!

В пятидверных автобусах — 5 камер. 4 ориентированы на салон, пятая нужна для обзора пространства при движении задним ходом. Водители сами решают, картинку c каких камер просматривать на экране. Но чаще всего, выводят на дисплей данные со всех камер салона.

Алексей Савицкий:

В плане безопасности движения, очень удобно для водителя - «передвижение задним ходом». Когда водитель включает заднюю передачу, сразу на экране отображается то, что происходит сзади автобуса. Также очень удобно для водителя в плане безопасности движения - «при посадке и высадке пассажиров».

Сегодня в Минске 50 новых автобусов с системой видеонаблюдения. В скором времени планируется закупить 50 троллейбусов с камерами.

Алексей Савицкий:

На остановке, когда автобус стоит под углом, водитель не может видеть зеркало заднего вида и двери, он прекрасно видит что происходит при помощи камер видеонаблюдения.

Как признаются водители, за все время, в автобусах с системой видеонаблюдения не произошло ни одного хулиганства! В то время как обычные салоны общественного транспорта часто страдают от выходок вандалов. Как знать, возможно, в скором времени камеры появятся в любом автобусе, троллейбусе и трамвае, а надписи и порванные сиденья останутся в прошлом.