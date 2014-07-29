Погода в Беларуси до конца июля: ночью около +20 градусов, днем - до +35

Новости Беларуси. Июль передаст знойную эстафету августу. Причина такой жары в Беларуси – тропический воздух, поступающий к нам с юга Европы. Скандинавский антициклон, который обосновался над Поволжьем, не изменит погоду и на текущей неделе.

До конца июля в стране будет царить жара: ночью около 20 тепла, а днем столбик термометра поднимется до 35 градусов. При этом в основном будет без осадков. Такой температурный фон на 9 градусов превысит климатическую норму.

И все же абсолютные температурные рекорды пока не побиты. Самый жаркий июльский день был зарегистрирован в 1936 году в Гомеле. Тогда температура воздуха достигла почти 38 градусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики перешли на усиленный режим работы. Из-за аномальной жары количество обращений в медучереждения растет с каждым часом. В основном, с тепловыми ударами и солнечными ожогами. Крупным предприятиям столицы рекомендовано пересмотреть режим работы. В частности планируется ограничить нахождение персонала на открытом воздухе, а также раньше начинать трудовые смены.

В связи с наступившей жаркой погодой в белорусских лесах усилены меры безопасности. За ситуацией при помощи камер видеонаблюдения следят в режиме реального времени. В случае задымления система сразу определит место возгорания. Кроме того, более интенсивно осуществляется патрулирование лесного фонда. Если температура будет повышаться и дальше, то планируется ввести ограничения или вовсе запрет на посещение лесов. Пока пожароопасная ситуация полностью под контролем. Так, за последние дни было зарегистрировано всего несколько возгораний.

В Москве из-за аномальной жары и загрязнения воздуха объявили высший «красный» уровень опасности. Специалисты советуют жителям столицы по возможности не находиться на улице в дневное время и предельно внимательно отнестись к своему самочувствию. Сегодня в столице России ожидается до +32 градусов.