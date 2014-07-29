Белорусские военные летчики на международном конкурсе «Авиадартс-2014» заняли второе место

Новости Беларуси. Меткость и оперативность. Высший пилотаж показали белорусские штурмовики на международном конкурсе «Авиадартс-2014». Среди военных экипажей они заняли второе место. Награждали участников прямо на месте баталий.

Престижное соревнование проходило на российском полигоне Погоново. В летном мастерстве сразились команды из России, Беларуси, Китая...

Конкурс проходил в два этапа. В основной программе — показательные выступления и боевая стрельба по мишеням. При подведении итогов значение имел каждый балл.

Белорусские летчики — это три экипажа на самолетах Су-25 — не только успешно справились с воздушной навигацией, но и прошли по всем контрольным точкам маршрута с отклонением до одной секунды. Кроме того, наши авиаторы на высоком уровне провели разведку заданных целей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.