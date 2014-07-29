Соседи 84-летней одинокой невменяемой жительницы Минска 2 года добивались ее определения в спецучреждение

Этого человека боятся соседи, слесари ЖЭС и прохожие. От него прячут ножи и колющие предметы. Во избежание возможной трагедии ему отключили свет, газ и воду. Было бы страшно, если бы не было так печально. Речь идет о немощной старушке со звучной фамилией Розенберг.

Люди хотят, чтобы их как можно дольше помнили после смерти. Но намного страшнее, когда человека забывают уже при жизни. Восточная притча называет последние годы человеческой жизни «годами обезьяны». Преклонный возраст время опыта, зрелой мудрости, но, увы, порой - тяжелого разрушения интеллекта. Беззубый старец кривляется на пороге хижины, а дети смеются над ним. Если кому-то после этого сюжета станет смешно, то человеку впору показаться психиатру.

Майя Бондарчик:

У нас соседка живет в 8 квартире одинокая, неухоженная. В квартире грязь, ничего она не может делать, 1930 года рождения. Мы везде обращались, чтобы кто-то ей занимался. Все соседи писали письмо, чтобы её забрать хотя бы на зимний период. Она пролежала 2,5 месяца в Новинках и её привезли обратно.

Она — это 84-летняя Мария Розенберг. Судьбе женщины не позавидуешь, невзирая на долгую жизнь. Мария Борисовна пережила годы репрессии, Великую отечественную, лихие 90-ые. И когда на закате лет коммунальщики гражданке Розенберг, обрезали, что называется, электричество, воду и газ, она даже не заметила. И даже не в силу помутнения разума.

Майя Прокофьевна:

Вот обрезали ей воду, запачкали ей все, она меня залила, весь потолок облазит, в коридоре и кухне, боюсь делать ремонт, так постоянно. Но сейчас у неё воды нет, так я уже спокойна, у неё ни воды ни газа нет, но так же человек не должен жить.

Не должен! Но жил. Причем целый год! Для остроты восприятия расскажем, что Мария Борисовна справляла нужду в тазик, который она затем выносила на ближайшую помойку. В силу отсутствия воды, старушка периодически мыла пол в квартире собственной уриной! Мы уже не говорим, что пожилому человеку без горячей пищи никак нельзя, а газ отключен! Что ела бабушка Маша на склоне жизни одному Богу известно. К сожалению, господь не дал Марии детей. Всю жизнь она прожила со своей мамой. Когда последняя скончалась в конце девяностых, одиночество Марии Борисовны стало невыносимым. На этой ли почве, либо в силу возраста женщина стала теряться в реальности.

Сергей Казак, юрисконсульт 25 районной поликлиники Московского района г. Минска:

15 мая 2014г. совместно с прокуратурой Московского района подали документы о признании недееспособной Розенберг Марии Борисовны. 20 июня 2014 г. вступило в законодательную силу решение суда Московского района, что Розенберг Мария Борисовна признана недееспособной.

Психиатры бойко поставили неутешительный диагноз — признали старушку недееспособной и... Снова забыли про нее.

Майя Прокофьевна:

Бумаги у участкового, в поликлинике бумаг нет. Он дал мне слово, что будет результат, а результат такой: в грязь и в дождь он её выпихнул на каменной горке и чужие люди её привезли (у нее был с собой паспорт).

Похоже, что невменяемым в тот день был господин участковый. Ну да пусть его поступок останется на его совести. В отличие от стража правопорядка соседи Марии Борисовны равнодушно смотреть на участь пожилой женщины не могут. Они недоумевают, почему немощный, не отвечающий за свои поступки человек не получает от государства никакой помощи. Кроме, конечно, заслуженной сорокалетним трудом в типографии пенсии.

Майя Прокофьевна:

Где помощь таким людям? Почему они должны мучиться? Разве можно в наше время, чтобы человек так мучился? И никто не хочет смотреть. Это последняя инстанция, что мы обратились к вам.

По понятным причинам Мария Борисовна не смогла лично рассказать о своем положении. Да и вряд ли она представляет весь его ужас. Куда только не обращались соседи старушки, дабы облегчить ее участь: и в социальную защиту, и в милицию, и в поликлинику. Даже синагогу, откуда старушке периодически приносили покушать, не обошли стороной. Увы, все сочувствовали, но дело не двигалось. Вмешательство программы «Добро пожаловаться» то ли вспугнуло уполномоченных лиц, то ли разбудило совесть.

Сергей Казак, юрисконсульт 25 районной поликлиники Московского района г. Минска:

В настоящее время были подготовлены все документы и направлены в клинический психоневрологический диспансер для последующего оформления ей медкарты. После получения медкарты и соответствующих документов, мы будем ходатайствовать о выделении путёвки для последующего оформления её в дом- интернат.

Правду говорят, что иногда решительный шаг вперед является результатом хорошего пинка сзади. В настоящее время Мария Борисовна находится в стенах диспансера, где обеспечена полноценным питанием, лечением и заботой персонала. На всякий случай сообщаем, что мы будем периодически интересоваться судьбой гражданки Розенберг.

Нам хотелось бы поблагодарить соседей Марии Борисовны за их участие. В отличие от коммунальных, медицинских и правоохранительных служб, что они не остались в стороне. Два года они боролись за то, чтобы пожилой человек хотя бы на закате жизни пожил в человеческих условиях.

Не исключаю, что бабушка Мария иногда в своем сознании иногда думает, что попала в рай, потому что ее жизнь среди людей была похожа на ад.