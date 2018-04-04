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«Было больше обращений по дорогам». Анатолий Исаченко провёл приём граждан в Миноблисполкоме

04 апреля 2018 14:40
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Новости Беларуси. Губернатор Анатолий Исаченко провел прием граждан в Миноблисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 10 человек записались на встречу к руководителю региона после того, как не смогли решить свои проблемы с помощью местной власти.

«Было больше обращений по дорогам». Анатолий Исаченко провёл приём граждан в Миноблисполкоме-1

На встрече рассматривали вопросы благоустройства, строительства, капитального ремонта. Особенно актуальна для жителей региона сегодня тема состояния дорог.

«Было больше обращений по дорогам». Анатолий Исаченко провёл приём граждан в Миноблисполкоме-4

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:
Наверное, было больше обращений по дорогам – это естественно: весна наступает, есть ряд проблем. А если в целом, то самая большая проблема Минского района – это создание инфраструктуры ИЗом, РИЗом другим домам, которые у нас построены. Это серьезная задача – мы ее понимаем, видим. Самое главное сейчас: найти пути и источники для ее решения.

«Было больше обращений по дорогам». Анатолий Исаченко провёл приём граждан в Миноблисполкоме-7

Как показывает практика, приемы граждан – это реальная возможность решить волнующие проблемы. Впрочем, во многих вопросах можно разобраться прямо на местах, если проявить настойчивость в стенах районных исполкомов.

«Было больше обращений по дорогам». Анатолий Исаченко провёл приём граждан в Миноблисполкоме-10

# общество # Прием граждан # Фотофакт # Анатолий Исаченко

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