«Было больше обращений по дорогам». Анатолий Исаченко провёл приём граждан в Миноблисполкоме

Новости Беларуси. Губернатор Анатолий Исаченко провел прием граждан в Миноблисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 10 человек записались на встречу к руководителю региона после того, как не смогли решить свои проблемы с помощью местной власти.

На встрече рассматривали вопросы благоустройства, строительства, капитального ремонта. Особенно актуальна для жителей региона сегодня тема состояния дорог.

Анатолий Исаченко, председатель Миноблисполкома:

Наверное, было больше обращений по дорогам – это естественно: весна наступает, есть ряд проблем. А если в целом, то самая большая проблема Минского района – это создание инфраструктуры ИЗом, РИЗом другим домам, которые у нас построены. Это серьезная задача – мы ее понимаем, видим. Самое главное сейчас: найти пути и источники для ее решения.