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«Папа бык очень обрадовался тоже». В минском зоопарке в семье яков родился третий детёныш

04 апреля 2018 12:04
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Новости Беларуси. Теперь многодетные. В столичном зоопарке у семьи яков появился третий детеныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Папа бык очень обрадовался тоже». В минском зоопарке в семье яков родился третий детёныш-1

Родился малыш в конце марта, поэтому имя получил соответствующее – Марточка. Посетители уже могут наблюдать за счастливым семейством – вольер с животными расположен около водоема.

«Папа бык очень обрадовался тоже». В минском зоопарке в семье яков родился третий детёныш-4

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:
Чувствует она себя очень хорошо, сразу же поднялась и за мамой пошла. Проблем с кормлением у нас нет. Мама ее кормит.

Папа – бык як – очень обрадовался тоже. Не проявлял к ней никакой агрессии. Как видно, они ходят вместе.

К лету, когда малышка окрепнет, сотрудники зоопарка отпустят ее во взрослую жизнь. У Марточки появится новое место жительство и собственный вольер – в жлобинском зоопараке.

«Папа бык очень обрадовался тоже». В минском зоопарке в семье яков родился третий детёныш-7

«Папа бык очень обрадовался тоже». В минском зоопарке в семье яков родился третий детёныш-9

# общество # Зоопарк # Фотофакт

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