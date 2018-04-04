«Папа бык очень обрадовался тоже». В минском зоопарке в семье яков родился третий детёныш

Новости Беларуси. Теперь многодетные. В столичном зоопарке у семьи яков появился третий детеныш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Родился малыш в конце марта, поэтому имя получил соответствующее – Марточка. Посетители уже могут наблюдать за счастливым семейством – вольер с животными расположен около водоема.

Алевтина Тимашкова-Красовская, ведущий зоотехник Минского зоопарка:

Чувствует она себя очень хорошо, сразу же поднялась и за мамой пошла. Проблем с кормлением у нас нет. Мама ее кормит.

Папа – бык як – очень обрадовался тоже. Не проявлял к ней никакой агрессии. Как видно, они ходят вместе.

К лету, когда малышка окрепнет, сотрудники зоопарка отпустят ее во взрослую жизнь. У Марточки появится новое место жительство и собственный вольер – в жлобинском зоопараке.