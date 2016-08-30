В Минске 30 августа заработает центр приема-передачи экстренных сообщений для слабослышащих людей

Новости Беларуси. Сегодня в столице начнет работу центр по приему и передаче сообщений в экстренные службы от людей с недостатками слуха. Слабослышащие люди смогут обращаться в центр с помощью доступных им видов связи: программы IP-телефонии, интернета, факса, смс-сообщений, программ на мобильных телефонах.

Как правило инвалиды по слуху оказавшиеся в трудной ситуации не имеют возможности самостоятельно вызвать спасателей, скорую, милицию, так как эти службы используют традиционную телефонную связь. Специалисты центра будут выполнять функцию диспетчеров, передавая информацию в специализированные службы.

Отметим, в Минске проживает более 3 тысяч инвалидов по слуху, которые испытывают затруднения при обращении в экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.