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В Минске 30 августа заработает центр приема-передачи экстренных сообщений для слабослышащих людей

30 августа 2016 06:10
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Новости Беларуси. Сегодня в столице начнет работу центр по приему и передаче сообщений в экстренные службы от людей с недостатками слуха. Слабослышащие люди смогут обращаться в центр с помощью доступных им видов связи: программы IP-телефонии, интернета, факса, смс-сообщений, программ на мобильных телефонах.

 

Как правило инвалиды по слуху оказавшиеся в трудной ситуации не имеют возможности самостоятельно вызвать спасателей, скорую, милицию, так как эти службы используют традиционную телефонную связь. Специалисты центра будут выполнять функцию диспетчеров, передавая информацию в специализированные службы.

 

Отметим, в Минске проживает более 3 тысяч инвалидов по слуху, которые испытывают затруднения при обращении в экстренные службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество

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