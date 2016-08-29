Бразильский художник разрисует минские стены зубрами, оленями и котами

Новости Беларуси. Бразильский пленер на улицах Минска. В столице открылся третий фестиваль урбан-арта. В этом году в нём участвуют четыре всемирно известных художника с южноамериканского континента.

Полотнами для их шедевров стали десять минских зданий.

Оригинальные рисунки из баллончика можно будет увидеть и в исполнении столичных художников.

29 августа новыми красками заиграли дома по улице Октябрьской. В этом году в фестивале принимают участие не только уличные художники, но и архитекторы, урбанисты и экологи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Творить на минских улицах каждый из них будет до 17 сентября.

Рамон Мартинс, художник (Бразилия):

Мне очень близка тема о животных. И я хочу рисовать что-то цветное. Это мой стиль. Здесь в Минске буду рисовать зубра, оленя, кота и аиста.