На Проспекте победителей расцвели каштаны: в Минск второй раз пришла весна

Новости Беларуси. Наступают времена, когда и минчанам захочется улететь в теплые края. Как заверяют синоптики, с 30 августа дня погода станет более осенней.

Похолодает сразу минимум на 10 градусов.

Впрочем, в Минске вспомнили и о весне. На проспекте Победителей второй раз зацвёл каштан. Он покрылся цветами и молодыми зелёными листьями. Листопад для него, похоже, состоится только к зиме – а пока минчане ожидают урожай. И не только овощной, но и каштановый.

Специалисты утверждают, такая природная аномалия вызвана, прежде всего, высокими летними температурами.

Каштаны своего рода «сбились с толку» и, сбросив листья, начали заново просыпаться в тёплые дни. А для горожан эти бело-розовые свечи на ветках стали приятным подарком перед осенними холодами.

Прохожие:

Я думаю, это с потеплением связано. Потому что лето было холодное, а сейчас так резко потеплело, жарко.

Распустились по второму разу… это хорошо.

Нам очень нравится. И необычно, что они в конце лета второй раз распустились.