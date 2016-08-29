Приоритет расходов госбюджета на 2016 год – образование

Новости Беларуси. В преддверии Дня знаний педагоги максимально концентрируются на подготовке в новому учебному году. Уже состоялся традиционный Августовский форум, который собрал около 500 участников на большой педсовет.

Сегодня же углубленную подготовку предложили и в районах. Специалисты отмечают: партнёрство с родителями и грамотное включение семьи в образовательный процесс ребёнка – ведущие стратегии развития образования. Дошкольного, в первую очередь.

Между прочим, в бюджете на этот год в приоритете – расходы на образование. За счёт него, к слову, сегодня производят доплаты к зарплате педагогов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Людмила Ляхнович, начальник управления образования, спорта и туризма администрации Заводского района:

Конечно же, повышение качества образования. Это первоочередная задача, которая стоит перед учреждениями образования района. У нас идёт точечная застройка микрорайона, поэтому новых школ, строительства школ и дошкольных учреждений у нас не предусмотрено. Но с июня месяца мы закрыли один детский сад на капитальный ремонт, поэтому будем в ближайшее время работать, чтобы скорее его ввести в действие.