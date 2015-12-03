Как в Беларуси люди с ограниченными возможностями открывают школы танцев, учатся в институтах и волонтерят

Новости Беларуси. Герои материала нашли себя в этой жизни даже несмотря на то, что жизнь, если можно так выразиться, обошлась с ними очень жестоко. В Международный день инвалидов в центре внимания защита их достоинства, прав и благополучия.

У Анны врожденная болезнь (парализованы ноги), вот только угнаться за ней практически невозможно. Сначала – работа в Белорусском обществе инвалидов, затем – радиоэфир, потом – концерт. Встретиться с Анной нам удалось только за кулисами – она помогала готовиться своей группе к танцам.

Анна Гончарова, руководитель школы танцев, председатель Минской организации ОО «Белорусское общество инвалидов:

С детства мечтала о том, чтобы моя жизнь стала активной, насыщенной и интересной. И я вложила в это очень много сил. Когда у меня получилось сделать жизнь достаточно интересной, я поняла, что ко мне могут другие присоединиться.

Про свой диагноз Анна забыла практически 20 лет назад. Именно тогда она всерьез увлеклась танцами. В свое время она даже стала чемпионом мира и Европы. Сейчас титулованный танцор вдохновляет других: руководит школой, где учит пируэтам и па. Причем делает это совершенно бескорыстно.

Анна Гончарова, руководитель школы танцев, председатель Минской организации ОО «Белорусское общество инвалидов:

У меня была мечта тогда создать школу танцев на колясках и вместе с ребятами и девчатами наслаждаться танцем. И, соответственно, приобщиться к мощному бурному жизненному потоку.

Сложно представить, но девушка, которая от рождения не видит, с легкостью осваивает огромные тома по праву и основам психологии. Саша учится в социальном университете вместе с абсолютно здоровыми студентами. Одногруппники даже в очередь выстраиваются – конспект невидящей Саши всегда самый полный и подробный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александра Краско, студент филиала Российского государственного социального университета Минска:

Я сюда пришла сразу после школы, изначально хотела поступать в медицинский колледж в Гродно (там тоже обучают людей с нарушением зрением на массажиста). Медико-реабилитационная экспертная комиссия не дала разрешение.

А вот товарищ Саши и по диагнозу, и по университету Женя через полгода станет выпускником. Несмотря на свой недуг, давно привык чувствовать себя полезным. Как говорит сам парень, «волонтерим понемногу».

Евгений Зеленкевич, студент филиала Российского государственного социального университета Минска:

Раз в году мы ездим в Стайки, там проводится что-то вроде фестивалей для детей с ограниченными возможностями из интернатов. И мы оказываем им волонтерскую помощь.

Жизнь на с закрытыми глазами. Правда, самое главное Женя разглядеть научился.

Евгений Зеленкевич, студент филиала Российского государственного социального университета Минска:

Есть люди, которых можно без внешности называть красивыми исключительно за их духовность, за их характер, поведение, отношение к другим людям.

И у Саши всегда есть сила представить небо, которого никогда не видела.