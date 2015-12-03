Новые подходы и идеи в реализации политики национальной безопасности эксперты из разных стран 3 декабря обсуждали в Минске

Новости Беларуси. 3 декабря в Минске озвучили подробности громкого преступления. Группа мошенников из Болгарии считывали данные держателей банковских карт. В результате со счетов белорусов похитили более 300 миллионов рублей. Сейчас они задержаны и переданы в руки болгарских правоохранителей.

Информационная безопасность – один из ключевых вопросов нынешней повестки дня. Эту тему подняли и в Минске. Интернет все чаще становится местом преступлений, а информационная безопасность выходит на первые позиции в мире. И в очередной раз специалисты обратили внимание на информацию, которую сегодня в таком объеме пользователи всемирной паутины выкладывают в сеть.

Интернетом пользуется более трех миллиардов человек. И у большинства из них есть свои аккаунты в социальных сетях. Для того, чтобы зарегистрироваться в одной из них, нужно ответить на десятки вопросов. К примеру, разместить свой адрес и поделиться увлечениями. На первый взгляд кажется, что совершенно безобидная информация, но именно так экстремисты вычисляют потенциальных сообщников.

Случаи вербовки в соцсетях не единичны. В октябре полиция Испании арестовала 10 человек, которые искали новых членов ИГИЛ через Интернет. Причем их внимание было направлено в основном на молодых женщин.

Соцсети стали одним из главных каналов вербовки сторонников ИГИЛ в России. Недавно удалось вернуть домой московскую студентку, которая пыталась примкнуть к Исламскому государству.

Марианна Кочубей, старший инспектор по особым поручениям аппарата руководителя антитеррористического центра государств- участников СНГ:

Вербовка прежде всего идет в социальных сетях. К сожалению, молодежь на своих личных страницах в социальных сетях выкладывает о себе такую информацию, которая является избыточной. Вербовщики ИГИЛ пришли в вузы, и я полагаю, не только в российские. Я не могу дать никаких гарантий, что под прицелом не находятся вузы Республики Беларусь. Именно в вашем государстве вузы сохранили очень качественную подготовку специалистов.

Информационная безопасность выходит на первый план во многих странах. В 2014 году в Германии ущерб от промышленного шпионажа составил около 50 миллионов евро. Киберпреступники нанесли урон мировой экономике в 100 миллиардов долларов.

В 2015 году белорусские правоохранители раскрыли пять громких дел в сфере высоких технологий.

В Беларуси развернули активную деятельность мошенники из Болгарии. Трое иностранцев считывали персональные данные держателей банковских карточек. В результате со счетов белорусов пропало более 300 миллионов рублей. Из года в год количество таких преступлений растет.

Олег Слепченко, заместитель начальника 3-го отдела управления по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий МВД Республики Беларусь:

Нами были установлены лица, которые считали при помощи так называемых скимеров, то есть этой преступной техники, конфиденциальную информацию с карточек наших граждан. В дальнейшем изготовили поддельные карточки. Вся информация, которой мы обладали, передана правоохранительных органам Болгарии для принятия мер по их задержанию.

В то же время эксперты отмечают, что Беларусь менее всего в СНГ подвержена экстремистской деятельности. В 2014 году в нашей стране выявлены единичные факты, которые подпадают под понятие «экстремистской деятельности», в том числе это вербовка, финансирование и пропаганда террористических группировок.

3 декабря в Минске эксперты из разных стран обсуждали новые подходы и идеи в реализации политики национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Кочубей, старший инспектор по особым поручениям аппарата руководителя антитеррористического центра государств-участников СНГ:

В вашем государстве потому такой низкий уровень преступлений экстремистского и террористического характера, то есть тех преступлений, которые создают инфраструктуру терроризму и экстремизму (это вербовка, финансирование, пропаганда), ровно потому, что у вас очень хорошо работают спецслужбы.

Георгий Грачев, доктор психологических наук (Россия):

Вот именно белорусское общество за счет общей информационной позиции, может, социально-политической, гуманитарной какой-то позиции, может быть, за счет того, что специалисты так активно работали, но здесь достаточно высокий уровень защищенности.

Обеспечение безопасности – вопрос № 1 во многих странах мира. К усилению мер безопасности в Западной Европе привели теракты, совершенные экстремистами ИГИЛ. До сих пор не утих конфликт на Донбассе. А на Майдане еще год назад звучали революционные лозунги.

Впрочем, многие страны постсоветского блока до сих пор пожинают плоды цветных революций. На этом фоне Беларусь выглядит донором безопасности и стабильности в регионе.

Юрий Непомнящий, старший научный сотрудник «Научно-исследовательского института Вооруженных Сил Республики Беларусь»:

Наше общество более устойчиво, именно потому, что склонно не к эмоциональным, а к рассудочным оценкам.

Эксперты будут обсуждать в Минске глобальные вызовы и современные угрозы еще несколько дней. Но уже сейчас понятно, что укрепление безопасности – задача № 1 не только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества.