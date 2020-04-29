В Минске 29 апреля пройдёт репетиция парада. Как будет ходить транспорт?

Новости Беларуси. Продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы. 29 апреля в Минске пройдёт репетиция парада с участием механизированной колонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

Движение по проспекту Машерова от Победителей до улицы Куйбышева закроют в 21:50 до 23.30. Автобусы номер 29, 44, 136 и 1002-ТК будут объезжать перекрытый участок по улицам Куйбышева, Купалы, Богдановича, Немига и проспекту Победителей.