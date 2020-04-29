Прямой эфир

В Минске 29 апреля пройдёт репетиция парада. Как будет ходить транспорт?

29 апреля 2020 07:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Продолжается подготовка к празднованию 75-летия Победы. 29 апреля в Минске пройдёт репетиция парада с участием механизированной колонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В связи с этим изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.  

В Минске 29 апреля пройдёт репетиция парада. Как будет ходить транспорт?-1

Движение по проспекту Машерова от  Победителей до улицы Куйбышева закроют в 21:50 до 23.30. Автобусы номер 29, 44, 136 и 1002-ТК будут объезжать перекрытый участок по улицам Куйбышева, Купалы, Богдановича, Немига и проспекту Победителей.

В Минске 29 апреля пройдёт репетиция парада. Как будет ходить транспорт?-4

18-й и 26-й автобусы поедут по Киселева, Богдановича, Хоружей, Червякова. Изменения также коснутся 163 автобуса и некоторых троллейбусных маршрутов. Актуальная информация на сайте Минтранса. Напомним, 30 апреля пройдёт репетиция роты почётного караула. 

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Леонид Анфимов: у медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ
29 апреля 2020 06:45

Леонид Анфимов: у медиков можно поучиться тому, как надо любить свой народ

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу
28 апреля 2020 17:42

«Я не боюсь: хожу, смотрю, убираю». Что говорят белорусы, которые всё-таки приехали на кладбища на Радуницу

Дополнительные перерывы и обработка помещений: как в нынешних условиях пекут хлеб в Могилёве
28 апреля 2020 17:08

Дополнительные перерывы и обработка помещений: как в нынешних условиях пекут хлеб в Могилёве