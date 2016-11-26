Новости Беларуси. Около полусотни вороных, гнедых и саврасых – в Минске 26 ноября проходит международная выставка лошадей. На одном манеже представлены десятки пород скакунов.

С особенностями каждой из них могли познакомиться многочисленные гости.

Их встречало настоящее шоу, в котором демонстрировались не только навыки верховой езды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Баранская, представитель оргкомитета выставки:

Номера с участием зрителей. Когда участник выставки будет приглашать в свой номер кого-то из посетителей выставки, и можно будет принять участие, можно будет попрыгать вместе с лошадкой, кто выше. Дети в восторге полном, выстраиваются в очереди.