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В Минске 26 ноября проходит международная выставка лошадей

26 ноября 2016 12:25
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Новости Беларуси. Около полусотни вороных, гнедых и саврасых – в  Минске 26 ноября проходит международная выставка лошадей. На одном манеже представлены десятки пород скакунов.

С особенностями каждой из них могли познакомиться многочисленные гости.

Их встречало настоящее шоу, в котором демонстрировались не только навыки верховой езды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ольга Баранская, представитель оргкомитета выставки:
Номера с участием зрителей. Когда участник выставки будет приглашать в свой номер кого-то из посетителей выставки, и можно будет принять участие, можно будет попрыгать вместе с лошадкой, кто выше. Дети в восторге полном, выстраиваются в очереди.

# общество # Животные # Ольга Баранская

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